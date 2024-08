Od antibiotika do tableta za tlak: Za vrijeme uzimanja ovih lijekova nije dobro piti kavu

Kofein s raznim lijekovima može imati neželjene učinke ili smanjiti učinkovitost, rekla je Jacquie Lee, službenica za sigurnost lijekova, za The Sun. "Pacijenti bi trebali održavati unos kofeina prilično stabilnim i umjerenim kako bi ublažili bilo kakve štetne učinke s lijekovima koje redovito piju", dodaje. "Ako pacijenti žele smanjiti ili eliminirati kofein iz svoje prehrane, trebali bi potražiti savjet od svog liječnika kako bi provjerili moguće učinke koje to može imati na njihove lijekove." Jacquie je nabrojala sedam lijekova koje biste trebali izbjegavati ili biti oprezni s uzimanjem uz kavu - od lijekova za krvni tlak do antibiotika i lijekova za astmu.

Efedrin je lijek koji se koristi za liječenje hipotenzije - također poznate kao niski krvni tlak. Neki sprejevi za nos za ublažavanje začepljenosti sadrže efedrin. Jacquie je upozorila da kombiniranje lijeka s kavom može uzrokovati nepredviđene i ponekad ozbiljne nuspojave. "Efedrin u kombinaciji s kofeinom poznat je po tome što može dovesti do hipertenzivnih kriza, subarahnoidnog krvarenja i u nekim slučajevima, psihoze", rekla je. "Kofein treba izbjegavati kod pacijenata koji uzimaju ovaj lijek", upozorila je Jacquie. Hipertenzivna kriza je nagli, ozbiljan porast krvnog tlaka koji uzrokuje bol u prsima, otežano disanje, zamagljen vid, vrtoglavicu i povraćanje.

VEZANI ČLANCI:

Trebali biste odmah potražiti pomoć ako mislite da prolazite kroz hipertenzivnu krizu. S druge strane, subarahnoidno krvarenje je rijedak tip moždanog udara uzrokovan krvarenjem na površini mozga. Sljedeći na listi su lijekovi za ADHD. Lijekovi koji se koriste za liječenje poremećaja hiperaktivnosti s deficitom pažnje (ADHD) i amfetamini su stimulansi - klasa lijekova koja pojačava moždanu aktivnost. Jacquie je upozorila na miješanje tih lijekova s kavom zbog rizika od pojačanja njihovih učinaka. "Stimulansi - kao što su amfetamini ili lijekovi za ADHD - mogu pojačati učinke poput povećanog broja otkucaja srca, krvnog tlaka i anksioznosti kada se kombiniraju s kofeinom, koji je također stimulans", rekla je ljekarnica.

Lijekovi za astmu: Bronhodilatatori su vrsta lijekova koji olakšavaju disanje opuštanjem mišića u plućima i širenjem dišnih putova Često se koriste za liječenje stanja poput astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), skupine plućnih stanja, obično uzrokovanih pušenjem. Kofein može djelovati kao blagi bronhodilatator. Prema Jacquie: "Bronhodilatatori - kao što je teofilin - uz konzumaciju napitaka koji sadrže kofein mogu povećati razinu teofilina. Slično tome, uklanjanje hrane koja sadrži kofein iz prehrane može smanjiti trajanje učinkovitog djelovanja svake doze teofilina."

VEZANI ČLANCI:

Lijekovi za nesanicu: Benzodiazepini su vrsta sedativnih lijekova koji usporavaju funkcije tijela i mozga. Mogu se koristiti za pomoć kod anksioznosti i nesanice. Diazepam i zopiklon su neki od uobičajenih primjera, prema Jacquie, koja je upozorila na njihovo uzimanje uz kavu. "Uz benzodiazepine, čini se da kofein antagonizira sedativne - i moguće anksiolitičke - učinke tih lijekova", objasnila je stručnjakinja za lijekove.

Lijekovi za krvni tlak također se ne bi trebali miješati s kofeinom. Beta blokatori - kao što su propranolol i atenolol - i blokatori kalcijevih kanala, uključujući verapamil, su lijekovi koji se koriste za snižavanje visokog krvnog tlaka. Jacquie je napomenula da oba mogu stupiti u interakciju s kofeinom. "Kofein može suprotstaviti učinke beta blokatora i povećati krvni tlak", upozorila je. "Nema potrebe izbjegavati umjeren unos, ali čini se najbolje izbjegavati pretjeranu konzumaciju."

Što se tiče blokatora kalcijevih kanala, oni mogu povećati koncentraciju kofeina u krvi. Kao rezultat toga, pića poput čaja, kave, kole i nekih lijekova - poput analgetika koji sadrže kofein - mogu uzrokovati neželjene učinke kada se kombiniraju s tim lijekovima, poput nervoze ili nesanice. "Ako postanu problematični, savjetujem smanjenje unosa kofeina", rekla je Jacquie.

Antibiotici: Antibiotici se koriste za liječenje ili prevenciju nekih vrsta bakterijskih infekcija. Moglo bi biti dobro smanjiti unos kofeina kada uzimate uobičajene antibiotike, dodala je Jacquie. "Antibiotici iz skupine kinolona - kao što je ciprofloksacin - mogu povećati učinke kofeina", objasnila je. Možda će vas liječnik savjetovati da ograničite unos kofeina - uključujući čaj, kavu i kolu - ako osjetite neželjene učinke, prema ljekarnici.

VEZANI ČLANCI:

Diuretici: Na kraju, Jacquie je na listu dodala i diuretike kao lijekove na koje treba paziti u kombinaciji s kavom. Diuretici se ponekad nazivaju "vodene tablete" jer povećavaju mokrenje kako bi pomogli izbacivanju viška tekućine iz tijela. "Kofein također ima diuretička svojstva."

Cijena će vas ostaviti bez riječi: Pogledajte koliko košta kava na hvarskoj rivi