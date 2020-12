Svaki dan nosite iste cipele? Vrijeme je da prekinete tu naviku iz nekoliko razloga

Jednom kada pronađete omiljeni par cipela, ne želite ih skinuti. Nosite ih svakog dana na posao, u šetnju, u izlaske... Ipak, stručnjaci kažu da to nije dobro raditi i da, ako imate tu naviku, razmislite o promjeni.



Kako prenosi The Sun, ako ih ne nosite svakodnevno, cipele će vam trajati puno dulje jer smanjujete rizik od uništavanja i trošenja. Osim toga, cipele napravljene od kože upijaju znoj stopala, pa mogu izgubiti svoj oblik ako ih ne osušite do kraja od znoja i vlage. Također, vlažna koža brže puca, pa ćete u kratkom roku primijetiti mnoštvo ogrebotina na omiljenim cipelama.

Jim Kass, potpredsjednik američke tvrtke za proizvodnju i prodaju cipela "Allan Edmonds", kaže kako bi najbolje bilo mijenjati svakih nekoliko dana cipele kako bi vam svake od njih što dulje trajale. "Važno je koristiti umetke i kalupe za cipele kojima ćete sačuvati njihov oblik i uz pomoć kojih će se brže osušiti."



Napomenuo je i da će cipele koje se ne osuše i u kojima se svakodnevno znoji noga vrlo brzo poprimiti neugodan miris.

