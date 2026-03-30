Ima 37 godina i nikad nije bila na spoju: 'Smršavila sam 77 kilograma, sad sam spremna i za to''

Samantha Bryant posljednjih je godina prošla kroz niz velikih životnih promjena, a mnoge od njih odlučila je podijeliti i s pratiteljima na društvenim mrežama. Tijekom svojeg zdravstvenog puta bilježila je važne prekretnice, gradila samopouzdanje i otvoreno govorila o izazovima s kojima se susretala. Sada je pred njom novo, za nju možda i najosobnije poglavlje dosad, a riječ je o njezinom ljubavnom životu. Naime, 38-godišnja Samantha u viralnom TikTok videu, koji je pregledan više od 6,3 milijuna puta, priznala je da nikada nije bila u vezi. Upravo je tom iskrenošću dirnula tisuće ljudi koji su joj u komentarima pružili podršku. Njezina priča danas mnogima služi kao podsjetnik da za nove početke nikada nije kasno, piše People.

Samantha je u videu bez zadrške ispričala kako nikada nije imala dečka te kako se dugo borila s viškom kilograma. Otkrila je da je nekoć imala oko 227 kilograma, a da je u međuvremenu izgubila čak 77 kilograma. Upravo joj je taj golemi uspjeh, kaže, donio i novu dozu samopouzdanja te probudio želju za stvarima za koje je nekoć mislila da nisu moguće u njezinu životu. Među njima je i ljubav.

Iako je, kako kaže, još kao tinejdžerica doživjela nekoliko bezazlenih poljubaca, danas prvi put ozbiljno razmišlja o tome da nekoga upozna i upusti se u vezu. Priznala je da želi osjetiti kako je to biti voljena, ali i kako je nekoga voljeti duboko i iskreno. Jedan od ciljeva koje si je zadala za ovu godinu jest otići na prvi spoj, no istodobno priznaje da ne zna kako to učiniti i da je cijela ideja pomalo plaši. Posebno zato što je u prošlosti već doživjela odbijanje kada je pokazala osjećaje.

U pokušaju da napravi prvi korak, Samantha je razmišljala o brzinskim spojevima jer vjeruje da bi joj takav format mogao pomoći da se opusti i stekne naviku razgovora s nepoznatim ljudima. Ipak, i tu ju koči trema. Otkrila je da je već dva puta otvorila stranicu za prijavu, ali je svaki put odustala prije nego što je završila postupak. Zato je svoju namjeru odlučila javno podijeliti, nadajući se da će je upravo to potaknuti da ovaj put doista skupi hrabrost.

Nije očekivala da će njezina objava izazvati toliku pažnju, a još manje da će se toliko ljudi zainteresirati za njezin, kako sama kaže, nepostojeći ljubavni život. U komentarima su joj podršku pružile tisuće pratitelja, a posebno ju je iznenadilo što je video lajkala i slavna glumica Viola Davis, dok joj je Patricia Arquette ostavila riječi ohrabrenja. Samantha kaže da joj je takva reakcija zajednice puno značila i dala dodatni vjetar u leđa. Ipak, unatoč svim lijepim riječima, i dalje osjeća strah da će se pojaviti na događaju i da se nikome neće svidjeti.

Dodaje i da su je prijatelji te pratitelji upozorili da se kloni aplikacija za upoznavanje, smatrajući da one mogu biti opasne i da bi je mogle dovesti u situacije za koje još nije spremna. S druge strane, upravo joj je podrška zajednice pokazala koliko ljudi navija za nju. Nedavno je podijelila i da ju je jedan muškarac pozvao na spoj dok je bila u kupnji u trgovačkom centru, što ju je potpuno zateklo. Budući da joj se to nikada prije nije dogodilo i da je vrlo introvertirana, zbunila se i odbila ga, iako su njezini pratitelji bili oduševljeni tom situacijom. Samantha sada ima jasan cilj: do kraja travnja 2026. želi otići na jedan speed-dating događaj i potom svojim pratiteljima ispričati kako je prošlo.