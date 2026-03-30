Uz malo octa i pare: Ovo je najlakša tehnika bojanja jaja za najoriginalnije pisanice ovog Uskrsa!

U moru savjeta za ukrašavanje uskrsnih pisanica, jedan se video istaknuo kao apsolutni hit na društvenim mrežama, a iza njega stoji popularna influencerica Suzana Bursać. U kratkom videu ona pokazuje kako uz pomoć pare, octa i klasičnih praškastih boja dobiti jaja koja izgledaju kao da su stigla iz druge galaksije. Video prikazuje jednostavan postupak: bijela jaja stave se u cjedilo, drže iznad lonca s kipućom vodom, preliju octom i zatim posipaju bojama u prahu. Para i ocat odrađuju svoje, a boje se počinju prelijevati po ljusci, stvarajući jedinstvene mramorne uzorke u živim nijansama ljubičaste, plave i zelene. Rezultat su sjajne pisanice koje podsjećaju na malo umjetničko djelo, a Bursać u opisu tvrdi: "Ovo je definitivno najlakši način da dobiješ najoriginalnija jaja za Uskrs!"

Suzana Bursać izgradila je svoju popularnost dijeleći sadržaj o obiteljskom životu, putovanjima i kreativnim receptima. Njezin profil @suzanin.svet postao je nezaobilazna adresa za roditelje koji traže inspiraciju, a ovaj video, koji je ponovno objavila uoči Uskrsa 2026. godine, dokaz je njezinog utjecaja. Kako je navela, ista je snimka prošle godine prikupila nevjerojatnih 15 milijuna pregleda, što potvrđuje da je ova metoda bojenja osvojila srca mnogih.

U vrijeme kada su popularni "uradi sam" trikovi koji daju profesionalne rezultate uz minimalan trud, ova tehnika savršeno se uklopila u trend. S obzirom na to da se u regiji tradicija bojenja jaja i "tucanja" pomno njeguje, ne čudi što je video izazvao lavinu pozitivnih reakcija. "Moja mama tako farba i uvijek su prelijepa", "Mi farbamo već par godina ovako jaja", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja. Drugi su pak znatiželjni pa pitaju: "Je li netko probao s običnim jajima, da nisu bijela, kako onda ispadne?"

Iako se čini kao čarolija, iza ove metode stoji jednostavna kemija. Ocat, koji je zapravo octena kiselina, lagano nagriza površinu ljuske jajeta, čineći je poroznijom. To omogućuje boji da se dublje i intenzivnije upije. Ključni element je para, koja omogućuje da se koncentrirane čestice boje razlijevaju u jedinstvenim mlazovima, umjesto da se pomiješaju u jednoličnu boju, što se često događa kod klasičnog kuhanja jaja u vodi. Ova "suha" metoda ne samo da stvara spektakularan vizualni efekt, već je i znatno urednija od tradicionalnog potapanja jaja u posude s bojom. Prilagodba drevne tehnike fiksiranja boja parom, koja se stoljećima koristila u tekstilnoj industriji, postala je moderan uskrsni trik idealan za eru Instagrama.