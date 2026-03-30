Liječnik objavio šokantan popis: Ovih 7 namirnica vas polako truju, a svi ih imamo kod kuće

Dr. Eric Berg, američki zdravstveni edukator, u videu na YouTubeu koji je privukao ogromnu pozornost upozorio je gledatelje da moraju paziti na skrivene sastojke u popularnim proizvodima iz supermarketa. Berg tvrdi da su mnoge namirnice koje smatramo zdravima zapravo štetne. "Ove namirnice se promoviraju kao zdrave, ali u stvarnosti, iza kulisa, uopće nisu zdrave. Zapravo, razboljet će vas, pa ćemo proći kroz svih sedam", rekao je u videu iz 2024. godine, naglašavajući da proizvodi često sadrže skrivene šećere, aditive i prerađene sastojke koji mogu negativno utjecati na tijelo.

Na prvom mjestu njegovog popisa našle su se granola pločice, koje se zbog zobi i meda smatraju zdravim međuobrokom. Međutim, dr. Berg tvrdi da mnogi od tih proizvoda sadrže genetski modificirane sastojke i kemikalije. "Na pakiranju piše 'cjelovita zob', ali nam ne govore je li organska ili konvencionalna. Ako pogledate sitna slova, piše 'sadrži bioinženjerske sastojke', što znači da imaju GMO sastojke koji će vjerojatno sadržavati i tragove glifosata", upozorio je. Kao da to nije dovoljno, dodao je da jedna porcija sadrži šećera koliko i gotovo sedam čajnih žličica.

Sljedeći na popisu je agavin sirup, koji se često reklamira kao zdraviji zaslađivač zbog niskog glikemijskog indeksa. No, Berg kaže da su njegove razine fruktoze izuzetno visoke i opasne. "Agavin sirup je doslovno 85 posto fruktoze. Od svih namirnica i zaslađivača, agava ima najviše fruktoze. Ima je čak i više od visokofruktoznog kukuruznog sirupa", inzistirao je. Upozorio je da to može uzrokovati ozbiljne probleme za jetru, objašnjavajući da se ona prema fruktozi odnosi jednako kao prema alkoholu - kao prema toksinu koji mora hitno preraditi.

Aromatizirani jogurt na prvi se pogled čini kao odličan izbor jer sadrži probiotike i kalcij, no Berg tvrdi da ogromna količina šećera poništava sve potencijalne koristi. "Većina ovih aromatiziranih jogurta ima više šećera od čokoladice, tone šećera, čak 30 grama po porciji", rekao je. Objasnio je da dodavanjem tolike količine šećera proteinima i ostalim sastojcima zapravo hranite patogene, a ne dobre bakterije u crijevima. "U tim stvarima ima puno smeća. Sadrže visokofruktozni kukuruzni sirup, glukozni sirup, maltodekstrin", dodao je, upozoravajući i na skrivene trans masti koje se, ako ih ima manje od pola grama po porciji, mogu legalno zaokružiti na nulu i označiti kao "bez trans masti".

Sojino mlijeko jedna je od najpopularnijih alternativa mliječnim proizvodima, ali dr. Berg dovodi u pitanje njegovu reputaciju zdrave namirnice. "Bizarno mi je i pomisliti da to uopće mogu nazvati mlijekom. Konzumacijom sojinog mlijeka dobivate puno estrogenih učinaka", rekao je, izražavajući čuđenje načinom na koji se prerađuju sojina ulja, proteinski izolati i samo mlijeko. "Do današnjeg dana ne razumijem kako se sojino mlijeko može smatrati nečim zdravim", zaključio je.

Salate iz restorana brze hrane mogu se činiti kao zdravija opcija, no dr. Berg podsjeća da je ključno prvo provjeriti sastojke, posebno u preljevima. "Ako ste ikada čitali sastojke u tim preljevima, vidjeli biste masivna sjemenkasta ulja, skrivene trans masti, škrob i visokofruktozni kukuruzni sirup", rekao je. Osim toga, upozorio je na kemikaliju zvanu natrijev bisulfit, koja se dodaje u salatu kako bi se sačuvala njezina svježina i spriječilo da posmeđi, što je još jedan primjer industrijske prerade koja zdravu namirnicu pretvara u potencijalno štetnu.

Posljednja namirnica na Bergovom popisu su ekspandirane žitarice za doručak, za koje tvrdi da su izrazito prerađene i nutritivno siromašne. Svoje tvrdnje potkrijepio je pričom o eksperimentu koji je proveo u svom podrumu. "Postavio sam eksperiment s četiri odvojena kaveza štakora. Četvrtu skupinu hranio sam ekspandiranim žitaricama", ispričao je. "U jednom od kaveza primijetio sam da su štakorima oči počele postajati jarko crvene, a te su životinje zapravo umirale prerano", zaključio je.