Hit-pizzerija u srcu Baranje

Sendviči, štruce i pizze – jelovnik je to prije gotovo šesnaest godina otvorene pizzerije Papica u središtu Kneževih Vinograda, za koju mnogi kažu da je najbolja u Baranji, a to osim zadovoljnih gostiju potvrđuje i "lovac na pizze" Dragan Maloševac pa se njihova pizza našla na njegovu popisu dvadeset najboljih. U Papici se radi dvadesetak vrsta pizza, peku se u krušnoj peći i koštaju desetak eura. Proučavanjem jelovnika u ovoj smo odlično uređenoj pizzeriji "otkrili" i razliku između slavonske i baranjske pizze. Zajednički su im sastojci pelati, sir, šunka, kulen, feferoni, slanina i luk, a razlika je u tome što na slavonsku idu još jaja, gljive i ajvar dok na baranjsku ide ABC sir.
Izbor i kvaliteta jela 47
Izbor i ponuda pića 13
Posluga i ljubaznost 10
Dojmovi i prostor 19
Ukupnost ponude 4
Ukupno 93