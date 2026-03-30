Hit-pizzerija u srcu Baranje

Sendviči, štruce i pizze – jelovnik je to prije gotovo šesnaest godina otvorene pizzerije Papica u središtu Kneževih Vinograda, za koju mnogi kažu da je najbolja u Baranji, a to osim zadovoljnih gostiju potvrđuje i "lovac na pizze" Dragan Maloševac pa se njihova pizza našla na njegovu popisu dvadeset najboljih. U Papici se radi dvadesetak vrsta pizza, peku se u krušnoj peći i koštaju desetak eura. Proučavanjem jelovnika u ovoj smo odlično uređenoj pizzeriji "otkrili" i razliku između slavonske i baranjske pizze. Zajednički su im sastojci pelati, sir, šunka, kulen, feferoni, slanina i luk, a razlika je u tome što na slavonsku idu još jaja, gljive i ajvar dok na baranjsku ide ABC sir.

