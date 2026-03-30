RECEPT DANA Bake su je pravile na ovaj način – tradicionalna pinca koja miriše na Uskrs!

Pinca, poznata i kao sirnica, tradicionalni je slatki kruh koji se u Hrvatskoj priprema za Uskrs. Ova mirisna, bogata poslastica s karakterističnim križnim rezom na vrhu simbolizira blagdan i okupljanje obitelji. Nekad su je pekle naše bake s puno strpljenja i ljubavi, a miris limuna, naranče i ruma širio se domovima. Iako izrada zahtijeva malo vremena i pažnje, domaća pinca vrijedi svakog truda – mekana, mirisna i savršena uz šalicu kave ili čašu domaćeg vina.

Sastojci za pincu:

500 g glatkog brašna

100 g šećera

1 kocka svježeg kvasca (40 g)

200 ml toplog mlijeka

80 g maslaca

2 žumanjka

1 cijelo jaje

Prstohvat soli

Korica 1 limuna

Korica 1 naranče

1 žlica ruma

1 žlica vanilin šećera

50 g grožđica (po želji, natopljenih u rumu)

Za premaz:

1 žumanjak

1 žlica mlijeka

Krupni šećer za posipanje

Priprema: U toplom mlijeku otopite malo šećera i razmrvite kvasac. Ostavite da se digne 10-15 minuta dok se ne zapjeni. U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, sol, vanilin šećer, limunovu i narančinu koricu. Dodajte dignuti kvasac, jaja, žumanjke, rum i otopljeni maslac. Tijesto mijesite najmanje 10 minuta dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže 1,5 do 2 sata, dok ne udvostruči volumen. Nakon što se tijesto diglo, lagano ga premijesite i oblikujte kuglu. Stavite na lim obložen papirom za pečenje i ostavite da još jednom naraste 30-40 minuta. Oštrim nožem ili škarama zarežite križ na vrhu pince. Premažite razmućenim žumanjkom i mlijekom te po želji pospite krupnim šećerom. Pecite pincu u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 30-35 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Ostavite pincu da se ohladi na rešetki, a zatim uživajte u tradicionalnom uskrsnom okusu!