pripreme za Uskrs

RECEPT DANA Bake su je pravile na ovaj način – tradicionalna pinca koja miriše na Uskrs!

Ana Hajduk
30.03.2026.
u 09:30

Pinca je najfinija svježa, ali je možete čuvati u zatvorenoj posudi 2-3 dana. Odlično se slaže s maslacem, marmeladom ili čak komadićem šunke!

Pinca, poznata i kao sirnica, tradicionalni je slatki kruh koji se u Hrvatskoj priprema za Uskrs. Ova mirisna, bogata poslastica s karakterističnim križnim rezom na vrhu simbolizira blagdan i okupljanje obitelji. Nekad su je pekle naše bake s puno strpljenja i ljubavi, a miris limuna, naranče i ruma širio se domovima. Iako izrada zahtijeva malo vremena i pažnje, domaća pinca vrijedi svakog truda – mekana, mirisna i savršena uz šalicu kave ili čašu domaćeg vina.

Sastojci za pincu:

  • 500 g glatkog brašna
  • 100 g šećera
  • 1 kocka svježeg kvasca (40 g)
  • 200 ml toplog mlijeka
  • 80 g maslaca
  • 2 žumanjka
  • 1 cijelo jaje
  • Prstohvat soli
  • Korica 1 limuna
  • Korica 1 naranče
  • 1 žlica ruma
  • 1 žlica vanilin šećera
  • 50 g grožđica (po želji, natopljenih u rumu)

Za premaz:

  • 1 žumanjak
  • 1 žlica mlijeka
  • Krupni šećer za posipanje

Priprema: U toplom mlijeku otopite malo šećera i razmrvite kvasac. Ostavite da se digne 10-15 minuta dok se ne zapjeni. U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, sol, vanilin šećer, limunovu i narančinu koricu. Dodajte dignuti kvasac, jaja, žumanjke, rum i otopljeni maslac. Tijesto mijesite najmanje 10 minuta dok ne postane glatko i elastično. Pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže 1,5 do 2 sata, dok ne udvostruči volumen. Nakon što se tijesto diglo, lagano ga premijesite i oblikujte kuglu. Stavite na lim obložen papirom za pečenje i ostavite da još jednom naraste 30-40 minuta. Oštrim nožem ili škarama zarežite križ na vrhu pince. Premažite razmućenim žumanjkom i mlijekom te po želji pospite krupnim šećerom. Pecite pincu u prethodno zagrijanoj pećnici na 180°C oko 30-35 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Ostavite pincu da se ohladi na rešetki, a zatim uživajte u tradicionalnom uskrsnom okusu!
Ključne riječi
Uskrs sirnica pinca recept dana recept

