Ovaj zanemareni organ mogao bi biti ključ za dulji život: Znanstvenici otkrili kako se brinuti o njemu

Iako svaki organ u ljudskom tijelu ima svoju svrhu, za neke se smatralo da služe samo kratko vrijeme - no čini se da smo bili u krivu. Nova su istraživanja otkrila kako zdravlje jednog posebnog organa ne samo da ukazuje na dulji život, već bi moglo biti i presudno u borbi protiv raka i drugih smrtonosnih bolesti. Godinama je prevladavalo uvjerenje da naša timusna žlijezda - organ u obliku leptir-mašne smješten u gornjem dijelu prsnog koša - postaje gotovo neaktivna nakon što osoba uđe u pubertet, prenosi New York Post.

To je uvjerenje sada poljuljano, jer su znanstvenici iz Mass General Brighama analizirali nalaze dviju velikih studija koje dokazuju da ovaj organ ima mnogo više za ponuditi u odrasloj dobi. Prva studija, objavljena u časopisu Nature, koristila je umjetnu inteligenciju za analizu više od 27.000 medicinskih snimaka. Zaključak je bio jasan: odrasle osobe sa zdravim, aktivnim timusom žive dulje i znatno su uspješnije u borbi protiv raka i bolesti srca.

Iako je timus najaktivniji tijekom djetinjstva, nakon puberteta se počinje smanjivati, a taj proces, koji su istraživači nazvali "propadanje timusa", može se znatno razlikovati od osobe do osobe. Koristeći podatke iz studija, tim je analizirao razlike u veličini i sastavu žlijezde te je svakom pacijentu dodijelio "ocjenu zdravlja timusa". Oni koji su imali visoke, zdrave ocjene imali su 50 posto manji rizik od preuranjene smrti iz bilo kojeg uzroka, 63 posto manji rizik od smrti povezane sa srčanim problemima i 36 posto manji rizik od razvoja raka pluća.

No učinci se ne zaustavljaju samo na prevenciji bolesti opasnih po život. Važnost timusa potvrđuje i studija s Harvarda iz 2023. godine, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, koja je pokazala da su odrasle osobe kojima je timus kirurški uklonjen imale gotovo tri puta veći rizik od smrti unutar pet godina i dvostruko veći rizik od razvoja raka u usporedbi s onima koji su zadržali organ. Ovi podaci sugeriraju da timus igra ključnu ulogu u održavanju zdravlja i otpornosti organizma i u kasnijoj životnoj dobi.

Kako timus pomaže u borbi protiv raka?

Druga studija obuhvatila je 1.200 pacijenata koji su primali imunoterapiju za nekoliko vrsta raka. Rezultati su bili zapanjujući: oni sa zdravim timusom imali su 37 posto manji rizik od pogoršanja raka i čak 44 posto manji rizik od smrti. Rezultati obiju studija najvjerojatnije su posljedica načina na koji ovaj organ funkcionira. Naime, timus igra presudnu ulogu u imunološkom sustavu tako što "trenira" T-stanice, ključne vojnike našeg obrambenog sustava, da prepoznaju i uništavaju infekcije i zloćudne stanice raka. Bez funkcionalnog timusa, tijelo se bori s proizvodnjom novih T-stanica sposobnih za borbu protiv novih prijetnji.

Životne navike koje ga uništavaju

Određene životne navike mogu održati žlijezdu zdravom i funkcionalnom duboko u starost, ali i ubrzati njezino propadanje. Istraživanja su potvrdila da su faktori poput pušenja, visoke tjelesne težine i stalne upale u tijelu izravno povezani s lošim zdravljem timusa. To znači da se promjenom životnog stila može izravno utjecati na očuvanje ovog vitalnog organa i, posljedično, na dugovječnost i otpornost na bolesti.

Prema riječima istraživača, ova bi otkrića mogla biti važan dio slagalice u pronalaženju boljih terapija i metoda prevencije za brojne bolesti. "Timus je desetljećima bio zanemarivan i mogao bi biti karika koja nedostaje u objašnjavanju zašto ljudi različito stare i zašto liječenje raka kod nekih pacijenata ne uspijeva", rekao je Hugo Aerts, direktor Programa za umjetnu inteligenciju u medicini u Mass General Brigham.