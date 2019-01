Beograđanka ima 73 godine, govori nekoliko jezika, prvakinja je u veslanju i članica Mense

Nakon što je genijalan 82-godišnjak na zagrebačkom Cvjetnom trgu dao odličan lijek za gripu i rekao: "Ne postoji gripa, zlato moje. Imam 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamtite svi. Sramota, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli… Vježbaj, p**** ti materina!", oduševila nas je još jedna dama za koju godine nisu baš nikakva prepreka.

Mara Čabrić je 73-godišnja Beograđanka, ali ona nije popust ostalih svojih sugrađanki. Diplomirala je matematiku, specijalizirala informacijske tehnologije, višestruka je državna prvakinja u veslanju u veteranskoj kategoriji, članica Mense, poliglot...

No, krenimo redom. U srpskoj emisiji "Jutro sa Jovanom i Srđanom" gostovala je ova fascinantna žena koju smatraju jednom od najpametnijih žena u Beogradu, a to je povrdio i IQ test:

- Jedan dan imala sam mentalnu blokadu i nisam se mogla sjetiti imena Clinta Eastwooda. Bilo me strah da nije počeo Alzheimer, a istog sam dana vidjela objavu da Mensa organizira testiranje blizu mene. Otišla sam vidjeti mogu li riješiti taj test i ispalo je da mi je IQ veći od 156, što se smatra genijalnim rezultatom.

Dodala je da misli da nije prava konkurencija jer je studirala matematiku, cijeli se život bavila programiranjem pa joj je test inteligencije bio "igračka". Osim je rasturila na tom polju, Mara rola, kliže, skija, a aktivno se bavi i veslanjem:

- Uživam u sportu i čudi me zašto više žena mojih godina ne čini to isto. Ne prestajemo se baviti sportom jer starimo, nego starimo jer se prestajemo baviti sportom. Druge žene se fizički ne osjećaju dobro jer su se zapustile; cijelog života treba biti aktivan i fizički i mentalno.

Kaže da je oduvijek voljela sport te je tražila svaki slobodan trenutak kako bi se njime bavila. Najveću radost pronašla je u veslanju, o kojem je oduvijek maštala, a tek se prije 14 godina u njemu okušala:

- Do tad nisam ni znala kako se veslo drži. Kad sam došla na trening, pitali su me koliko imam godina. Bili su skeptični i maltretirali su me da vide hoći li odustati. Došla sam na idući trening, a jedan od mladih trenera je rekao "došla je opet".

Brzo je shvatila kako postoji veteranska konkurencija u kojoj se može natjecati, a na prvom natjecanju odvozila je utrku od starta do cilja i osvojila zlatnu medalju. Danas broji okruglo 50 medalja u veslanju.

- Bila sam jedina žena u kategoriji veterana, dovoljno je bilo da izađem na utrku i zlato je moje, kaže skromno.

Prokomentirala je i kako su žene u Srbiji naučene da im je "mjesto pored šporeta, da kuhaju, čiste, čuvaju djecu i unuke", odnosno jednostavno nisu odgojene na način da imaju pravo voditi računa o sebi i posvetiti si dio vremena.

Osim što je aktivna u sportu, Mara Čabrić govori i nekoliko jezika - engleski, francuski, talijanski, španjolski, njemački... Kao dijete, četiri je godina živjela u Japanu gdje je naučila i japanski, no on joj je malo "zahrđao" pa ga je odlučila obnoviti na tečaju, na kojem je ujedno bila i najbolja... Osim toga, počela je učiti i švedski, iz čiste znatiželje!

Sve što je ispričala se zapravo može svesti na prvu njezinu rečenicu: "Zdravlje ide iz glave, žao mi je što sam izuzetak za moju generaciju".

