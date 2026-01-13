Kupila je naušnice za manje od eura, a onda je otkrila njihovu pravu vrijednost: 'Bez riječi sam'

Na buvljacima, sajmovima rabljenih stvari i u second hand trgovinama često se kriju pravi mali dragulji. Među policama punima naizgled običnih predmeta ponekad se mogu pronaći dizajnerski komadi, vrijedni kolekcionarski predmeti ili kvalitetne stvari koje vrijede višestruko više od cijene po kojoj se prodaju. Upravo zato mnogi ostanu iskreno iznenađeni, pa čak i šokirani, kada naknadno otkriju pravu vrijednost onoga što su kupili za sitniš.

Tako je jedna žena ostala bez riječi nakon što je na buvljaku naišla na "skriveni dragulj" i nije mogla dočekati da svoje otkriće podijeli s obitelji. "Apsolutno sam bez riječi zbog maminog otkrića jutros na buvljaku. Mama mi ovo tek sada pokazuje, ali jutros je pronašla hrpu naušnica po cijeni od jednog dolara za par i uopće nije shvatila da su označene kao 18-karatno zlato. Sutra ih nosi na testiranje, ali vau - nadam se da je riječ o pravom zlatu. Evo, držimo fige da ove godine bude još ovakvih pronalazaka", napisala je njezina kći u objavi na Redditu. Kasnije se pokazalo da se nakit, koji se prodaje kao viktorijanski prsten u obliku bombe s tirkiznim draguljem od 18-karatnog žutog zlata, obično prodaje po cijeni od oko 2.500 funti (oko 2.890 eura), piše Mirror.

"Zapanjujući dizajn izrađen od 18-karatnog žutog zlata. Prsten ističe tirkizne dragulje, brušene u kabošon obliku i postavljene u uzdignuti, zaobljeni dizajn poznat i kao 'bombe'. Ovaj prsten ima vintage šarm jer tirkiz savršeno nadopunjuje žuto zlato", opisan je prsten na internetu. Tirkiz dolazi u raznim bojama, od svijetloplave do tamnozelene. Njezina obitelj nije bila jedina koja je ostala zapanjena ovim povoljnim pronalaskom. "To je pravi tirkiz! Naušnice su prekrasne", napisao je jedan korisnik Reddita.

"Lijep vintage ulov! Ovi komadi potječu iz razdoblja od 1960-ih do ranih 1970-ih i izrađeni su u Italiji. Čini se da imaju prekrasne male talijanske tirkizne kamene brušene u kabošon obliku, postavljene u sitne držače oblikovane poput malenih cvjetića. Iako su označeni žigom 18k, preporučujem da ih date testirati. Ne primjećujem gubitak boje oko rubova, što bi bio tipičan znak pozlate preko jeftinijeg metala. U svakom slučaju, čestitam na ovom nevjerojatnom pronalasku", primijetio je drugi. "Zaista prekrasan, pravi tirkiz. To se vidi jer su neki kameni različitih boja. Pravi tirkiz s vremenom može promijeniti boju. Moja mama ima zlatni prsten s tri okrugla tirkizna kamena i kada ga je dobila, svi su bili iste boje. Danas su svi različiti. Ovo je stvarno jako lijep pronalazak", zaključio je treći.