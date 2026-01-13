Naši Portali
ovo nije očekivala

VIDEO Prizor iz noćne more: Krenula je po prljavo rublje, a u košari ju je dočekalo neugodno iznenađenje

Ana Hajduk
13.01.2026.
u 14:30

Zastrašujuća snimka koja se munjevito proširila društvenim mrežama prikazuje trenutak koji ledi krv u žilama, a dogodio se u jednoj obiteljskoj kući u Australiji. Ono što je žena pronašla među odjećom pripremljenom za pranje nije mogao predvidjeti ni najgori scenarij, a video je pokrenuo lavinu reakcija diljem svijeta.

Koliko smo puta bezbrižno ušli u kupaonicu, praonicu ili neku drugu prostoriju gdje držimo prljavo rublje i ondje zatekli pauka ili mrava? Takvi su susreti dio svakodnevice i rijetko izazivaju više od blagog trzaja. No, prizor koji je nedavno obišao svijet i zgrozio milijune korisnika društvenih mreža daleko je od bezazlenog. Viralni video, koji je objavljen u jutarnjem programu "Today" australske televizije Nine Channel, prikazuje visoku, pletenu košaru za rublje iz koje polako izviruje smeđa zmija. Uznemirujuće scene prikazuju gmaza kako gmiže preko ruba, podiže tijelo kao da istražuje okolinu i kreće se prema vratima, očito tražeći izlaz. U jednom trenutku, na užas svih koji su snimku pogledali, zmija ponovno klizi natrag među odjeću, nestajući u dubini košare.

Incident se dogodio u Queenslandu u Australiji, saveznoj državi koja je zbog učestalosti ovakvih susreta poznata i kao "australska prijestolnica zmija". Iako je snimka šokirala gledatelje diljem planeta, za mnoge Australce ovakvi su prizori gotovo pa uobičajeni. Lavina komentara koja je uslijedila na društvenim mrežama najbolje je oslikala tu razliku. Dok su jedni izražavali čisti užas, pišući kako se nakon odgledanog videa ne usude sići s kreveta ili su odmah slali poruke partnerima da izbace sve košare iz kuće, drugi su dijelili vlastita, jednako jeziva iskustva. "Spavao sam sa zmijom u krevetu, a da nisam ni znao. Osjećao sam nešto hladno cijelu noć", napisao je jedan korisnik, dok su drugi  zaključili: "Pa žive u Queenslandu, što je tu čudno?".

Stručnjaci su brzo identificirali nezvanog gosta. Riječ je o istočnoj smeđoj zmiji (Pseudonaja textilis), jednoj od najotrovnijih kopnenih zmija na svijetu, čiji je ugriz smrtonosan i za čovjeka. Njihova prisutnost u blizini ljudskih naselja u Australiji nije rijetkost jer ih privlače toplina, zaklon i hrana, ponajprije glodavci koji se često nalaze oko kuća. Upravo zato nije neuobičajeno pronaći ih u dvorištima, garažama, a ponekad, kao u ovom slučaju, i unutar samog doma. Iako slove kao iznimno opasne i odgovorne su za najveći broj smrtonosnih ugriza u Australiji, ove zmije u pravilu nisu agresivne. Napadaju isključivo kada se osjete ugroženo ili stjerano u kut, zbog čega australske vlasti i stručnjaci neprestano educiraju stanovništvo o važnosti smirene i ispravne reakcije.

Foto: 9 News/Facebook

Na sreću, ova priča ima sretan završetak. Obitelj je, umjesto panike, učinila jedinu ispravnu stvar, pozvala je specijaliziranu službu za uklanjanje zmija. Kao što se vidi u nastavku televizijskog priloga, profesionalci su stigli brzo te vješto i sigurno uhvatili zmiju. Ona nije ozlijeđena, već je prevezena daleko od naseljenog područja i puštena natrag u svoje prirodno stanište, gdje se brzo izgubila u gustom raslinju. 

