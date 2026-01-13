Naši Portali
imamo i trikove za loš zadah!

Jedete li svaki dan češnjak? Liječnici otkrili što vam se točno događa u tijelu: Čini čuda za zdravlje, ali jedna nuspojava može biti opasna

13.01.2026.
u 07:00

Češnjak je stoljećima cijenjen kao moćan prirodni lijek i neizostavan začin. Njegova redovita konzumacija donosi brojne dobrobiti za organizam, no važno je znati i za potencijalne nuspojave te kako se riješiti neugodnog zadaha koji ga prati.

Češnjak, biljka iz porodice luka latinskog naziva Allium sativum, od davnina je poznat po svom prepoznatljivom okusu i snažnim ljekovitim svojstvima. Koristile su ga drevne civilizacije za liječenje raznih tegoba, a moderna znanost danas potvrđuje ono što je narodna medicina znala stoljećima. Svakodnevna konzumacija ove moćne namirnice može imati dubok i pozitivan učinak na cjelokupno zdravlje, no kao i sa svime, ključ je u umjerenosti. Bogat je esencijalnim nutrijentima poput vitamina C, kalcija, željeza i cinka, a njegova niska kalorijska vrijednost čini ga idealnim dodatkom uravnoteženoj prehrani.

Jedna od najpoznatijih dobrobiti češnjaka jest njegov blagotvoran učinak na kardiovaskularno zdravlje. Redovita konzumacija pomaže u snižavanju krvnog tlaka, smanjenju razine "lošeg" LDL kolesterola i podizanju razine "dobrog" HDL kolesterola. Time se značajno smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara. Uz to, češnjak djeluje kao snažan saveznik imunološkog sustava. Njegova antimikrobna i antivirusna svojstva, koja prvenstveno potječu od aktivnog spoja alicina, pomažu tijelu u borbi protiv infekcija, prehlada i gripe. Alicin, koji se oslobađa prilikom gnječenja ili sjeckanja sirovog češnjaka, djeluje kao prirodni antibiotik, boreći se protiv bakterija, virusa i gljivica.

Osim što čuva srce i jača imunitet, češnjak ima snažna protuupalna i antioksidativna svojstva koja štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Time se usporava proces starenja i smanjuje rizik od razvoja kroničnih bolesti, uključujući i neke vrste raka. Također, podržava zdravlje probavnog sustava stimulirajući probavne enzime, smanjujući nadutost i poboljšavajući zdravlje crijeva. Sumporni spojevi u češnjaku pomažu i u detoksikaciji tijela, potičući izbacivanje teških metala i toksina iz krvi, što doprinosi boljem općem zdravlju i čišćoj koži.

Iako su njegove prednosti brojne, prekomjerna konzumacija češnjaka može dovesti do određenih nuspojava. Jedan od najozbiljnijih rizika, iako rijedak, jest povećan rizik od krvarenja zbog njegovih antitrombotskih svojstava koja sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka. Stoga bi osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi ili se pripremaju za operaciju trebale biti posebno oprezne. Češnjak je također bogat fruktanima, vrstom ugljikohidrata koja kod nekih ljudi može uzrokovati probavne smetnje poput nadutosti, plinova i bolova u trbuhu. Osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) mogu primijetiti da im češnjak pogoršava simptome, poput žgaravice, jer može opustiti donji ezofagealni sfinkter.

Koliko je češnjaka previše i tko ga treba izbjegavati?

Općenito se smatra da je konzumacija jednog do dva režnja sirovog češnjaka dnevno, što je otprilike tri do šest grama, dovoljna za postizanje zdravstvenih koristi bez izazivanja negativnih posljedica. Važno je naglasiti da sirovi češnjak zadržava više alicina i stoga je potentniji od kuhanog. Osobe s osjetljivim želucem, gastritisom ili čirom na želucu trebale bi izbjegavati konzumaciju sirovog češnjaka, osobito na prazan želudac, jer može izazvati iritaciju. Također, savjetuje se oprez trudnicama i dojiljama, a preporučuje se izbjegavanje većih količina češnjaka najmanje dva tjedna prije bilo kakvog kirurškog zahvata zbog utjecaja na zgrušavanje krvi.

Kako se riješiti neugodnog zadaha?

Najpoznatija, iako bezopasna nuspojava konzumacije češnjaka je karakterističan zadah. On nastaje zbog sumpornih spojeva koji se ne zadržavaju samo u ustima, već se apsorbiraju u krvotok i potom otpuštaju kroz pluća i pore na koži. Zbog toga pranje zubi i vodice za ispiranje usta često pružaju samo privremeno olakšanje. Srećom, priroda nudi rješenja. Konzumacija određenih namirnica uz ili neposredno nakon obroka s češnjakom može učinkovito neutralizirati neugodan miris.

Među najučinkovitijim "lijekovima" za zadah od češnjaka su sirova jabuka, svježi listovi mente ili peršina, čiji enzimi i klorofil pomažu u razgradnji sumpornih spojeva. Pijenje punomasnog mlijeka također može biti od velike pomoći, jer mast u mlijeku neutralizira spojeve koji uzrokuju miris. Novo istraživanje sa Sveučilišta Ohio State pokazalo je da je obični jogurt izuzetno učinkovit u eliminaciji mirisa češnjaka, pri čemu su se proteini i masti pokazali kao ključni sastojci za "hvatanje" hlapljivih spojeva. Grčki jogurt, zbog većeg udjela proteina, mogao bi biti još djelotvorniji. Uz to, pijenje zelenog čaja ili vode s limunom može dodatno pomoći u osvježavanju daha. 

Genijalan razlog da stavite češnjak pod jastuk već večeras
češnjak
zdravlje prehrana hrana češnjak

