Sumnjate na trudnoću? Prepoznajte ove prve znakove

U ranoj trudnoći postoje nesigurni, vjerojatni znakovi trudnoće, koji mogu biti simptom i nekih drugih stanja, stoga se ne treba previše oslanjati na njih, ali ukoliko su prisutni, osobito u većem broju, mogu pobuditi sumnju u trudnoću. Nataša Mihelčić Labura, dr. med. Specijalist ginekologije i porodništva za Ordinaciju.hr otkrila je koji su to mogući znakovi rane trudnoće.

Izostanak/kašnjenje menstruacije vjerojatni je znak trudnoće, koji će kod većine žena pobuditi sumnju na trudnoću. Dvojbu oko trudnoće najbolje je riješiti rađenjem testa na trudnoću (određivanjem betaHCG u urinu ili krvi), te odlaskom na ginekološki pregled. Ukoliko se radi o trudnoći, test iz urina će biti pozitivan nakon izostanka menstruacije, dok će test iz krvi biti pozitivan ranije, već nekoliko dana nakon oplodnje.

Implantacijsko krvarenje povezano je s „usađivanjem“ oplođene jajne stanice u maternicu. Ponekad se ovo krvarenje može poklopiti s terminom očekivanemenstruacije, što kod nekih žena može izazvati dvojbu. Najčešće je implantacijsko krvarenje manje obilno i kraćeg trajanja u odnosu na menstruaciju, ponekad tek naznačeno. S obzirom da krvarenje u ranoj trudnoći može biti i znak nekih komplikacija, najbolje je posjetiti ginekologa.

Zbog usađivanja oplođene jajne stanice u maternicu, mogu se javiti kontrakcije, koje žena osjeća kao gr eve u donjem dijelu trbuha. Kod određenog broja žena grčevi se javljaju i u periodu PMS-a i za vrijeme menstruacije, no grčevi zbog implantacije su jačeg intenziteta. Ponekad, uz grčeve, prisutna je i bol u leđima (lumbalni dio kralješnice).

Mučnina je čest vjerojatni znak trudnoće. Za neke nepravedno nazvana „jutarnja“ jer zna potrajati cijeli dan. Na mučninu se može nadovezati i povraćanje , različitog intenziteta. Dok lakši oblici ne zahtijevaju liječenje, kod težih je potrebna hospitalizacija. Iako postoji nekoliko teorija o nastanku mučnina i povraćanja, najviše prihvaćena teorija smatra da ovi simptomi nastaju zbog novog hormonskog statusa, posebno hormona koji se luči u trudnoći, betaHCG-a. S obzirom da je njegov vršak lučenja između 10.-12. tjedna trudnoće, nakon čega se vrijednosti smanjuju i ostaju niske do kraja trudnoće, tako i mučnine i povraćanje izlaskom iz prvog trimestra trudnoće za veliku većinu žena jenjavaju.

Nepodnošenje određene hrane, kao i želja za točno određenom hranom , su znakovi koji vrlo rano mogu pobuditi sumnju na trudnoću. Kao rani znak trudnoće može biti prisutno i nepodnošenje mirisa koji su se do trudnoće normalno podnosili (napr. miris jutarnje kave, paste za zube, parfema isl.), što je rezultat povečane količine estrogena u trudnoći.

Opstipacija i nadutost su rezultat hormonskih promjena u trudnoći. Progesteron, čija je glavna zadaća stvaranje optimalnih uvjeta za rast i razvoj bebe u maternici, relaksira mišićne niti maternice. Kod pojedinih trudnica njegovo sedirajuće djelovanje jače se očituje i na mišićne niti crijeva čime se probava usporava i dovodi do navedenih simptoma.

U trudnoći se zbog hormonskog utjecaja mijenja tkivo dojki, postupno se pripremajući za dojenje. U ranoj trudnoći, kao nesigurni, vjerojatni znak, javlja se osjećaj topline u dojkama, napetost, pojačana osjetljivost, te ponekad izražajnija bolnost dojki. Iako se ovi simptomi javljaju kod nekih žena u okviru PMS-a, u ranoj trudnoći su naglašeniji. Ponekad se može uočiti i brzo tamnjenje areola dojke.

Češće mokrenje danju, kao i mokrenje noću, može upućivati na trudnoću. Bubrezi trudnice počinju „pojačano“ raditi, a maternica svojim rastom pritišće na mokraćni mjehur. Važno je isključiti infekciju mokraćnog mjehura.

Povišena bazalna temperatura nastaje zbog utjecaja progesterona. U menstrualnom ciklusu, nakon ovulacije, zbog porasta razine progesterone dolazi I do porasta bazalne temperature. Ukoliko ne dođe do trudnoće, razina progesterone pada, a s njom I bazalna temperature. Ukoliko do trudnoće dođe, progesteron je u porastu, a trudnica može imati temp do 37,5.

Žene mogu iskusiti i umor, pospanost, vrtoglavicu, te rijetko nesvjesticu, kao rezultat hormonskih I neuro-vegetativnih promjena. Česte su i promjene raspoloženja, te glavobolja. Ukoliko je neizbježno za glavobolju se u trudnoći može koristiti paracetamol, donosi Ordinacija.hr.

