Stručnjakinja za odnose savjetuje: Evo kako postupiti kada se nađete između dva prijatelja koji više nisu dobri

Još uvijek sam bliska s grupom ljudi s kojima sam prije više od deset godina studirala, a dvoje iz te grupe se oženilo i skupa imaju dvoje male djece, no on je nedavno počeo izlaziti i zabavljati se s drugom ženom iz naše ekipe, napisala je jedna žena u pismu terapeutkinji, stručnjakinji za ljubav i veze i Mirror kolumnistici Coleen Nolan.

Njegova je supruga, kaže, zbog toga ljuta i shrvana i tvrdi kako ničim nije pokazao da nešto u njihovom braku ne štima, samo se jednog dana ustao i otišao pod izgovorom da im brak ne funkcionira.

Par dana kasnije, svi su doznali da se viđa s tom drugom ženom iz zajedničke ekipe.

- Osjećam se kao da sam 'zaglavila' u sredini. Želim naravno nju podržati, ali sam i s njim jako bliska, on mi je čak jedno vrijeme bio i cimer - rekla je i dodala kako bi htjela s oboje ostati prijateljica, no ne zna je li to uopće moguće u tim okolnostima.

- Mislim da je užasno to što je napravio, kao i način na koji je napravio, no svejedno ne mogu okrenuti leđa ni njemu ni njoj - istaknula je.

- Mislim da je u ovoj situaciji očito on u krivu. Ljudi se odljubljuju; to je život; ali on je otišao bez upozorenja i bez objašnjenja, a onda se odmah spetljao s bliskom prijateljicom svoje žene, što se ne radi - odgovorila je savjetnica.

Iako njena podrška, kaže, ovisi najviše o tome s kim je bliža, smatra da je u ovoj fazi ipak njoj podrška potrebnija nego njemu.

- Ne biste trebali nekog prekrižiti jer se zaljubio u nekog drugog, ali način na koji je okončao svoj brak je pogrešan i okrutan, a isto će misliti i drugi iz vaše ekipe. Zato nije na vama da mu njegovu odluku olakšavate tako da njoj okrenete leđa - zaključila je.

