Stručnjakinja otkrila: Ovo su znakovi da vaš partner nije zainteresiran za vas

Pronaći partnera ponekad nije nimalo lako kao što se čini. Potrebno je pratiti sve znakove u ponašanju druge strane kako bi stvarno znali je li taj netko zainteresiran za vas ili ne, a stručnjakinja za seks i veze, Tracey Cox, objasnila je kako to prepoznati, prenosi Daily Mail.



Imate više inicijative za ostvarivanje kontakta

Većina žena često opravdava ne javljanje partnera izgovorima da je sigurno pod stresom ili da ima puno obaveza na poslu. Toliko žele ostvariti kontakt da će prve poslati poruku ili nazvati čak i ako se druga strana dugo nije javila. Ako primjećujete da je kontakt ostvaren uvijek na vašu inicijativu vrlo vjerojatno on nije baš zainteresiran.



Nejasni su kad ih pitate o njihovom životu, a vaš ih ne zanima

Kako se veze kreću naprijed, oboje otkrivate detalje o vašim životima. To radimo kako bismo otkrili koliko smo kompatibilni i koja zajednička zanimanja dijelimo. Nisu samo ‘veliki’ razgovori ti koji ljude čine bliskim, bitne su i svakodnevne stvari. Zapravo je nemoguće upoznati nekoga ako ne dijeli nikakve detalje iz svog života ili ne pokaže interes kad vi pričate o sebi.

Stručnjakinja za ljubavne veze otkrila koje četiri greške rade mnoge žene:

Bitan je samo jedan orgazam - njihov

Ako su u nekom odnosu s vama isključivo zbog seksa, onda su najčešće sebični u tome. Rade ono što njima odgovara, bez obzira na to što vi trebate i želite. Vaš bi partner trebao tražiti povratne informacije, htjeti vam ugoditi, provjeriti uživate li u tome što rade i imate li zadovoljavajući orgazam. To su znakovi da je netko zainteresiran za vaše općenito zadovoljstvo, a ne samo za seksualno.



Nisu ljubomorni - nikad

Ako je netko privržen vama, postat će ljubomoran kad se nalazite u situacijama kad vam drugi ljudi poklanjaju pažnju. Istina, nekim ljudima ne smeta dijeljenje i otvoreni odnosi su česti, ali većina ljudi koji su u otvorenim vezama obično to jasno definiraju u početku. Ostali teže privrženosti od njihovih partnera. Ako ne reagiraju na očijukanje drugih ljudi s vama, nije im stalo da se bore za vas.

On ima 110, a ona 104 godine te su najstariji par na svijetu: