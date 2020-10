Koliko dugo zapravo parovima traje seks? Kraći je nego što mislite

Kada se radi o seksu, je li duže stvarno bolje? Prijašnja istraživanja provedena na parovima pokazala su koliko zapravo seks uobičajeno traje, ali i što stručnjaci misle o prosječnom vremenu trajanja seksa, prenosi MindBodyGreen.

Vaginalni odnos traje oko 5,4 minute prije nego što muškarac ejakulira, prema studiji heteroseksualnih parova iz pet različitih zemalja 2005. godine. Prema istraživanju seksualnih terapeuta, od tri do 13 minuta smatra se normalnim trajanjem vaginalnog seksa. U međuvremenu, prosječnoj ženi treba 13,41 minutu da postigne orgazam tijekom seksa s muškarcima, prema studiji iz 2020. godine, iako joj trebaju aktivnosti koje nisu samo penetracija.

U prosjeku, žene i muškarci u vezama izvještavaju da predigra traje 11, odnosno 13 minuta, prema istraživanju heteroseksualnih parova iz 2004. godine. I muškarci i žene izvijestili su da je seks u prosjeku trajao sedam minuta.

Izuzetak od tog pravila mogu biti žene koje imaju spolne odnose sa ženama. Studija iz 2014. pokazala je kako je prosječno vrijeme seksa bilo 30 do 45 minuta među ženama u istospolnim vezama, u usporedbi s 15 do 30 minuta za mješovite veze i veze između muškaraca. Oko 20 posto žena u istospolnim vezama reklo je da njihove seksualne seanse traju sat vremena ili više.

Postoji li idealno vrijeme trajanja seksa?

Ne postoji idealno vrijeme koliko bi seks trebao trajati izvan onoga što odgovara parovima. No, seksualni terapeuti u prosjeku kažu da je sedam do 13 minuta poželjno vrijeme trajanja za vaginalni seks. Jedna do dvije minute smatraju se prekratkim, tri do sedam minuta su primjerene, a 10 do 30 minuta smatraju se predugima, kako tvrdi istraživanje seksualnih terapeuta.

No brojevi se razlikuju od ankete do ankete: U istraživanju 2010. među 300 heteroseksualnih bračnih parova, žene u prosjeku su željele da vaginalni seks traje 16 minuta. Neformalna anketa na Twitteru koju je 2019. proveo GQ na 2380 ljudi na prijelaznom kraju penetrativnog seksa utvrdila je da 61 posto želi da seks traje oko pet do 10 minuta, u usporedbi sa 26 posto koji su rekli da žele da traje duže od 11 minuta.

I muškarci i žene u vezama kažu da žele otprilike 18 do 19 minuta seksualnih aktivnosti, osim samog seksa, prema istraživanju heteroseksualnih parova iz 2004. godine.

