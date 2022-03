Stručnjakinja otkrila koliko često trebate prati tepihe iz kupaonice: Češće nego što mislite...

Tepihe u kupaonici koristimo jednako redovito kao i ručnike, ali perete li svoje onoliko često koliko biste trebali? Iako mali tepisi koje postavljamo u kupaonicu da osušimo stopala nakon tuširanja možda neće trebati prati između svake upotrebe, zahtijevaju malo više održavanja nego što im većina nas vjerojatno daje.

Prema riječima profesionalne čistačice April Sargies, tepihe bismo trebali prati svakih dva tjedna. Međutim, učestalost pranja tepiha ovisit će o čimbenicima kao što su koliko ljudi živi u kući, broj kupaonica koje imate i situacija s protokom zraka.

Soda bikarbona može učiniti `čuda` no nemojte je koristiti za ovo...

No, kako prenosi The Sun, ako tepih stavite u pranje svakih dva tjedna, imate najbolje šanse da smanjite količinu plijesni i bakterija koje se nalaze između vlakana. Kad je riječ o najboljim metodama pranja tepiha, April kaže da će materijal od kojeg je napravljen utjecati na to kako ga perete.

"Za plastiku koristite sredstvo za dezinfekciju. Za drvo i bambus koristite proizvod na bazi octa ili neki prirodni proizvod. Pustite ih da se osuše u dobro prozračenom prostoru ili na otvorenom nakon čišćenja", objasnila je.

Za one od koji imaju platnene tepihe, najbolja je radnja da ih operete u perilici rublja kao dio redovnog pranja. Ako tepih ima neklizajući sloj na dnu, trebali biste ga objesiti na uže, na radijator ili sušilo jer bi se gumeni ili plastični sloj mogao otopiti.

Pogledajte za što sve možete koristiti tvrdi sapun u kućanstvu!