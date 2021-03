Stručnjaci otkrili zašto je puno mladih danas 'solo': Jednostavno je, ne znaju flertati

Jedan od glavnih razloga zašto su danas ljudi češće samci nego u vezi je taj što jednostavno ne znaju zavesti drugu stranu, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u magazinu Personality and Individual Differences. Da bi mogli nekoga privući trebali bi znati pročitati signale zainteresiranosti, ali i uložiti vremena i truda, no to ne rade.



Menelaos Apostolou, autor sa Sveučilišta Nicosia na Cipru, otkrio je da bi isti ti ljudi zaista voljeli pronaći partnera, ali ne znaju kako se to radi, a u posljednjih godinu dana još jedan izgovor im je pandemija koja je zahvatila cijeli svijet.

U Zagrebu procvjetala popularna Magnolija i najavila proljeće!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Apostolou je pretpostavio da nedostatak vještina za zavođenje i flert, slabo prepoznavanje znakova sviđanja i nedostatak truda utječu na postotak samaca, pa je za istraživanje pronašao 1228 muškaraca i žena koji u prosjeku imaju 30 godina. Od 48 posto sudionika koji su bilo samci, 47 posto za to krivi neznanje o zavođenju druge strane, a svega 23 posto kaže da uživa u samačkom životu i da im nitko ne treba.



Većina je priznala i da jednostavno ne znaju shvatiti niti 'pročitati' kada se nekome sviđaju, ali ni da sami ne znaju dati znak, a autor za to krivi i duge periode koje su proveli sami - pogotovo u posljednjih godinu dana zbog pandemije, prenosi UNILAD. Eksperiment koji je proveo samo je potvrdio njegove tvrdnje.

Milenijalci su generacija koja upoznaje partnere online, a ovo im je draže od seksa...