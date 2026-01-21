Stručnjaci napokon otkrili odgovor: Evo koja je razlika između bijelih i smeđih jaja

Na policama trgovina najčešće nailazimo na smeđa i bijela jaja, a mnogi se pritom pitaju u čemu je zapravo razlika i jesu li neka od njih zdravija od drugih. Iako se često vjeruje da boja ljuske ima veze s kvalitetom ili nutritivnom vrijednošću, istina je nešto drukčija. Većina jaja iz supermarketa obično je smeđa, pa se može činiti neobičnim dobiti kutiju bijelih, ili čak miješanih jaja i možda se pitate imaju li drukčijii okus, trebaju li se drukčije kuhati i ima li ikakvih razlika u pogledu zdravstvenih prednosti ili nutritivnih svojstava.

Da bi se zadovoljila golema potražnja kupaca za jajima, kokoši nose oko 300 jaja godišnje, počevši od otprilike 19 tjedana starosti. "Razlika između bijelih i smeđih jaja je jednostavna: bijela jaja dolaze od bijelih kokoši, dok smeđa jaja dolaze od smeđih kokoši. Ali kada je riječ o okusu i uputama za kuhanje, nema razlike", rekao je proizvođač jaja Richard Mew iz tvrtke Bird Brothers. Henry O'Connor, tvorac Better Eggsa, britanskog brenda posvećenog visokokvalitetnim jajima i dobrobiti kokoši, objasnio je da bijela jaja uglavnom nose kokoši sa svjetlijim perjem i ušnim resicama, dok smeđa jaja obično dolaze od kokoši s tamnijim perjem i crvenim ušnim resicama, piše Daily Express. "To je to. Razlika je isključivo estetska i nema nikakvog utjecaja na ono što se nalazi u jajima", dodao je.

Postoji iznenađujući način da se dozna koje će boje biti jaje koje će kokoš snijeti. "Zvuči čudno, ali istina je: boja ušnih resica kokoši često će se podudarati s bojom njezinih jaja. Dakle, tamno obojene ušne resice obično znače smeđa jaja, dok kokoši sa svjetlijim nose bijela jaja", objasnila je Charlotte Thomas, regionalna voditeljica procjene u RSPCA Assured.

Stručnjaci su objasnili da boja ljuske nema nikakve veze s kvalitetom jaja. "Kvaliteta i okus jaja ne razlikuju se ovisno o boji. Umjesto toga, kvaliteta varira ovisno o načinu uzgoja kokoši i načinu hranjenja. Svako jaje, bez obzira na boju, može se kuhati na isti način", objasnila je Kathy Beget iz tvrtke Beyond the Chicken Coop, koja uzgaja kokoši više od 20 godina. "Bijela i smeđa jaja su u biti ista. Dobivate visokokvalitetne proteine, snažan profil aminokiselina i hranjive tvari poput kolina, vitamina B12, joda i selena. I bijela i smeđa jaja mogu biti obogaćena omega-3 masnim kiselinama ili imati viši udio vitamina D", rekla je Destini Moody, stručnjakinja za sportsku dijetetiku.

Paul Mason iz Prep Kitchena rekao je da ljudi imaju vrlo snažna mišljenja o boji jaja, obično zbog nečega što im je rečeno u prošlosti. "Uobičajeno je mišljenje da su smeđa jaja zdravija, a bijela nekako 'prerađena'. To često čujem, a često nakon toga slijedi rečenica: 'to je ono što je moja baka uvijek govorila'. To jednostavno nije istina. Nutritivno su ista ako se kokoši uzgajaju i hrane u sličnim uvjetima. Ono što zapravo čini razliku je prehrana kokoši, njihova dobrobit i koliko je jaje svježe, a ne boja ljuske", zaključio je Mason.