Teški egocentrici: Ovi horoskopski znakovi najviše su zaokupljen sami sobom
Za neke ljude, uvijek je ja, ja i ja. Oni neprestano dijele svoju životnu priču ili preusmjeravaju razgovor tako da se fokus vrati na njih—i dok završe s razgovorom, nemaju više energije da poslušaju nekog drugog. Ako ste se ikada zapitali zašto ovi ljudi uvijek moraju biti u centru pažnje, to bi moglo biti povezano s njihovim horoskopom, kažu astrolozi za Best Life.
Rak (22. lipnja - 22. srpnja): Rakovi su obično poznati po svojoj brižnoj prirodi i načinima podrške. No Raquel Rodriguez, astrologinja u Nomadrsu, ističe da oni mogu biti zaokupljeni samim sobom kada su u pitanju njihove emocionalne potrebe. 'Često internaliziraju svoje osjećaje i kao rezultat toga više se usredotočuju na vlastite emocionalne uspone i padove', kaže ona, 'Ova introspekcija ih ponekad može učiniti nesvjesnima potreba onih oko njih, ne zbog narcizma, već zbog njihove duboke samorefleksije'.
Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Škorpioni se vole držati za sebe. Oni su osjetljivi vodeni znakovi s velikim emocijama i često im je teško nositi se s tuđim osjećajima kada se sami ne mogu nositi sa svojima. Zbog toga mogu djelovati zaokupljeni sobom. 'paze na zaštitu svoje privatnosti, pokazujući svijetu samo ono što žele da vide"' objašnjava Tara Bennet, astrologinja i duhovna trenerica. Ne žele riskirati da budu povrijeđeni puštajući ljude unutra. Međutim, ako ih izdate, imajte na umu da im je briga o sebi jedini prioritet i da će se osvetiti.
Blizanci (21. svibnja - 19. lipnja): Blizanci su najpričljiviji horoskopski znak i ne vole ništa više od tračanja s kolegama ili zabavljanja svih detaljima svoje najnovije životne priče. 'Stvar je u tome što vole izražavati svoje misli i ideje i mogu biti toliko zaokupljeni dijeljenjem vlastitih priča da zaborave posvetiti jednako vrijeme drugima', kaže Rodriguez, 'Njihova znatiželja često se vraća na njihova vlastita iskustva i perspektive'.
Ovan (21. ožujka - 19. travnja): Ovnovi su prvorođeni u zodijaku, pa instinktivno sebe stavljaju na prvo mjesto u gotovo svakoj situaciji. 'Oni imaju snažan osjećaj sebe i snažan nagon da potvrde svoju individualnost', objašnjava Rodriguez. 'Toliko su usredotočeni na vlastite ambicije i na to da budu pobjednici da rijetko primjećuju tuđe potrebe ili težnje', dodaje Bennet. U konačnici, njihova natjecateljska priroda zasjenjuje njihovu sposobnost da vide stvari iz drugih perspektiva, zbog čega se doimaju egocentričnima.
Lav (23. srpnja - 22. kolovoza): Ovi vatreni znakovi su najsretniji kada su svjetla reflektora uprta u njih, ali budući da im je potrebna pozornost, često su manje svjesni osjećaja ljudi oko sebe. 'Iako su velikodušni brinut će se o drugima tek nakon što zadovolje svoje potrebe', objašnjava Bennet, 'Oni igraju jedinu vodeću ulogu u svom životu i očekuju od drugih da udovolje njihovim potrebama'.
Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače): Vodenjak je horoskopski znak koji je najviše zaokupljen sobom jer su ovi visoko intelektualni ljudi uvijek usredotočeni na sljedeću veliku stvar. 'Mogu se toliko zaokupiti svojim vizijama budućnosti ili jedinstvenim perspektivama da na kraju previde trenutne potrebe i osjećaje drugih"' objašnjava Rodriguez. Bennet također ističe da su savršeno zadovoljni svojim društvom: 'Oni ostaju na rubu, radije gledaju nego se druže i jednostavno se fokusiraju na sebe'.