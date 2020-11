Stomatolozi savjetuju kako da sačuvamo zube zdravima dok izbjegavamo ići k njima

Kako smo zbog pandemija korona virusa ove godine počeli izbjegavati neke radnje i obaveze koje nisu baš neophodne, tako su i stomatolozi od ožujka i početka pandemije primijetili drastičan pad broja pacijenata koji ih posjećuju. Ove je godine tako Britansko udruženje stomatologa objavilo kako je k njima od ožujka do listopada došlo ukupno 19 milijuna manje pacijenata nego u istom razdoblju lani.



Ako želite posjetiti svog zubara, preporučuje se da ga prethodno kontaktirate telefonom ili mailom i provjerite obavljaju li se u njegovoj ordinaciji sve usluge kao i prije.



Koliki je rizik od zaraze koronavirusom kod zubara?



Iako je u bliskom kontaktu sa stomatologom rizik od zaraze s Covid-19 relativno visok, The Guardian piše da u nedavnoj studiji sa 2200 američkih stomatologa na testiranju pozitivnih na Covid bilo njih - manje od jedan posto. Profesor Damien Walmsley, znanstveni savjetnik British Dental Association (Britanskog udruženja stomatologa, BDA) kaže da je razlog tako niskom broju zaraženih zubara to što oni svi već rutinski iznimno paze na higijenu.

Ipak, Walmsley ističe kako je rizik od zaraze s Covid-19 u stomatološkim ordinacijama prisutan najviše zbog upotrebe instrumenata koji prskaju vodu, poput npr. zubne bušilice. Zbog toga su, dodaje on, neki stomatolozi u svoje ordinacije čak vratili stariju i sporiju opremu koja manje ili uopće ne prska vodu.



Što možemo sami učiniti za svoje zube dok čekamo bolje vrijeme za odlazak zubaru?



Walmsley kaže kako je većinu stomatoloških problema moguće lako spriječiti pranjem zubi. Za sprečavanje karijesa i bolesti desni dovoljno je tako prati zube dvaput dnevno po dvije minute. Studije su međutim pokazale da svoje zube u prosjeku četkamo oko 43 sekunde što nije dovoljno.



Kakvu je zubnu pastu najbolje koristiti?



Bilo koja pasta za zube s fluoridom je dobra jer osim što sprečava razvoj novog karijesa, usporava i napredovanje već postojećeg. Izvršni direktor Zaklade za oralno zdravlje dr. Nigel Carter kaže kako ga brine sve veća dostupnost 'prirodnih' pasta za zube bez fluora, koji je većini ljudi ipak potreban.



Je li bolja klasična ili električna četkica za zube?



Čime perete zube manje je važno od toga kako ih perete, rekao je Walmsley koji dodaje i da je obična ručna četkica jednako učinkovita kao i električna, ako se zubi peru dvaput dnevno po dvije minute. A ako će vam pomoći neke električne četkice imaju i timer - ili čak aplikaciju - koja mjeri vrijeme pranja.



- Meni je osobno takva aplikacija pomogla da se naviknem četkati zube dvije minute umjesto minutu i pol kao do tada - kaže Carter za svoju električnu četkicu za zube.



Koliko često treba mijenjati četkicu za zube?



Stomatolozi preporučuju zamjenu četkice ili njene glave svaka tri mjeseca, što malo tko radi. Britanci tako u prosijeku iskoriste do tri četkice godišnje.

Smanjuje li pranje zuba rizik od koronavirusa?



Profesor stomatologije sa Sveučilišta u Bristolu Martin Addy kaže kako uz redovito pranje ruku treba promovirati i češće pranje zubi kako bi se zaštitilo od koronavirusa, jer antimikrobna sredstva u pasti za zube i vodici za usta smanjuju broj bakterija u ustima. I premda to još nije dovoljno istraženo, prošli je tjedan studija Sveučilišta Cardiff otkrila da neke vodice za usta zaista mogu pomoći u ubijanju koronavirusa, a u tijeku su daljnja istraživanja.



Što još mogu učiniti za svoje zube?



- Ako već redovito koristite zubni konac, držite se toga. Ako vam to još uvijek nije navika, za zdravije desni stomatolozi preporučuju interdentalne četkice koje čiste međuzubni prostor, i to prije četkanja.

- 'Svjesnost što jedete i kada također je od vitalnog značaja za zdrava usta, kaže klinička direktorica skupine za stomatologiju Nyree Whitley. Ona dodaje i da mnogi ljudi konzumiraju previše šećera i alkohola, što šteti zdravlju usne šupljine. Whitley zato predlaže ograničiti grickalica i konzumiranje šećera.

Zubni konac i krvarenje desni



Premda krv u ustima svakoga može uplašiti, Carter savjetuje da ustrajete ako ste se već odlučili za konac prije pranja. "



- Krv najčešće nije pokazatelj da prejako četkat zube, već vjerojatnije da ih ne četkate dovoljno dobro i vjerojatno će prestati čim se zubno meso malo oporavi.



Kako mogu znati treba li neki zub hitan posjet stomatologu i liječenje?



- Takvi slučajevi obično uključuju ​​oticanje lica koje se proteže na ili oko vrata, krvarenje koje ne prestaje ili zubobolju koja sprječava jedenje i spavanje - kaže Whitley, a u takvim slučajevima nazovite dežurnog stomatologa ili odite na Hitnu.



Izbio sam zub. Što da radim?



Izbijeni zub kof odrasle osobe obično se može ponovno ugraditi ako brzo dođete stomatologu - a što je zub duže izvan usta, to je veća šansa da će ga tijelo odbaciti - objasnila je Walmsley. A u tom slučaju savjetuje:

- Držeći zub za vrh, a ne za korijen, pokušajte ga vratiti u rupu na desni. Nježno zagrizite čistu krpu kako biste ga pritisnuli put dolje. Ako zub ne uđe, stavite ga u posudu s mlijekom ga držite u slini u ustima. Nemojte ga prati pod mlazom vode jer želite zadržati sve njegove stanice i dijelove.



Na što još treba paziti?



Ako imate čir u ustima koji ne zacjeljuje ni u roku od nekoliko tjedana ili pak kvržice u ustima ili limfnim žlijezdama kojima ne znate uzrok obratite se stomatologu ili liječniku da isključite simptome raka grla ili usta.

