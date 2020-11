Ovog tjedna samo lagano: Raku treba mirovanje, Lavu gimnastika, a Ribi relaksacija...

OVAN

LJUBAV: Manjak interesa za ljubav rezultat je vaše sumnjičavosti. Sami ćete sebi stavljati prepreke za ljubav premda us objektivne okolnosti dobre. Oni koji su u duljim vezama primijetit će da su se distancirali od partnera, a bez pravog razloga. Razmislite.

KARIJERA: Snaga i uvjerljivost kojom ćete zračiti omogućit će vam da utječete na druge. Ako nekog trebate pridobiti, vrlo je vjerojatno da ćete u tome uspjeti iznad očekivanja. Pokažite što znate i ne zaustavljajte se dok ne postignete cilj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti presigurni u sebe.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



BIK

LJUBAV: Ono što zamislite u ljubavi bit će jače od stvarnosti, premda ni stvarnost neće biti loša. Neki će zato radije živjeti u mašti gledajući ljubavne filmove ili sanjareći na javi. Bit će i onih koji će osjetiti sve čari platonske ljubavne veze.

KARIJERA: Na dnevni red dolaze nedovršene stvari iz prošlosti. Neke od istih u vama će izazivati emocije, pa ćete ih odrađivati s nostalgijom ili s ljutnjom. Osjećat ćete se ambivalentno i neće vam biti jasno na čemu ste. Pričekajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Vaš zanimljiv ljubavni period potrajat će kroz cijeli ovaj tjedan. Pred vama su iskustva koja će zasigurno obogatiti vaš privatni život. Oni koji su možda još sami imat će mnogo udvarača. Moći će birati. Neka ne spuštaju kriterije.

KARIJERA: Većinu idućih dana najradije ćete plandovati. Mnogi će biti na godišnjem odmoru. Oni koji rade gledat će čim prije zbrisati s posla. Nadređeni i njihova kontrola padat će im teško, ali izdržat će uz svoj neobični smisao za humor.

ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitajte prvo sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RAK

LJUBAV: Svaki trenutak osjećat ćete svoju snagu bilo da se suočavate s ljepotom, izazovom zavođenja ili pak, s problemom. Malo je toga što ovih dana nećete moći prebroditi. Vaše samopouzdanje bit će veliko, a energija zavidna.

KARIJERA: Sazrela vam je ideja o poslu za koji se treba potruditi, no vi ste potpuno predani i spremni ići u to. Pokrenut ćete neke stvari koje možda neće odmah dati rezultate, ali bit ćete na dobrom putu. Pomoći će i neki ljudi od utjecaja koji imaju znanje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mirujte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Pred vama su mnogobrojne ljubavne prilike, a neke od njih čekaju vas na putovanju. Bit će vam lijepo. Vaše strasti bit će veće nego inače, a vi privlačni svakoj osobi suprotnog spola. Na vama je samo da se razmašete.

KARIJERA: Radna atmosfera na poslu zahuktat će se, a od vas će se očekivati sve veći angažman. Vaše radne navike negdje su se uspavale, pa ćete ih pod hitno morati probuditi. Ne pitajte previše, nego se držite pravila posla. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



DJEVICA

LJUBAV: Moguće je da će vam nedostajati izazova u privatnom životu. Atrakcije koje vi priželjkujete izostat će, pa nemojte stvarati umjetne situacije zbog „sporta“. Prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u sitnicama. I one imaju svoj šarm.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. Niste baš perfekcionist po prirodi, ali ćete potražiti sve informacije koje bi vam u tome mogle pomoći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zanemarujte istinu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



VAGA

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, bit će sve više poziva i prilika za izlaske, zabave, provode, ludovanja i ljubavi. Vjerojatno ćete biti rado viđen gost, a i vi sami trudit ćete se da ništa ne propustite. Bilo u vezi, bilo sami, dobro ćete se provoditi.

KARIJERA: Vrijeme je dobro za unutrašnje introspekcije, istraživanja u tišini i povučen rad. Kako ovo nije svojstveno vašoj prirodi, mnogi vas neće prepoznati kad vas vide kako mirno sjedite i predano radite bez brbljanja i buke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko ima umjetničkih ideja, neka se izrazi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 54



ŠKORPION

LJUBAV: Oni koji su još sam povremeno će dvojiti da li izaći li ostati kod kuće gdje će se osjećati zaštićeno i dobro. Ipak, ako krenu među ljude, postoji mogućnost da se tamo počnu osjećati još bolje. Zato bi bilo šteta propustiti priliku za novo poznanstvo.

KARIJERA: Bit će previše želja i premalo prilika za njihovo trenutačno ostvarenje. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navoditi na miran rad u tišini. Vrijeme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda malo pričekati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte biti nestrpljivi.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, razumijevanja i sklada, a povjerenje će rasti. Bit ćete zadovoljni i sretni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti na intelektualnoj razini.

KARIJERA: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno zato jer bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu. Odmjerite kad i koliko osjećaja treba pokazati. Krećete se ka novim znanjima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je za odlazak u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vaš privatni život neće biti sasvim miran. Trebat će dosta diplomacije i strpljenja kako bi razgovori napredovali u konstruktivnom pravcu. Nastojte vagati svaku svoju riječ. Postat ćete realniji i smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja.

KARIJERA: Otvaraju vam se vrata jedne suradnje sa sasvim novim ili mladim suradnicima. Bit ćete veseli zbog toga. Pedagoški djelatnici imat će sve više posla koji će im dobro ići od ruke. Zaposleni u sportu počinju nov način treniranja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brže ćete se umarati.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4



VODENJAK

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj ovih će joj se dana potpuno posvetiti ili će jedan član iste zahtijevati njihovu pažnju. Oni u novim vezama prolazit će prve krize u kojim će trebati pokazati malo više razumijevanja za drugu stranu. Uspjet će.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena ozbiljnost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete u većini planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s vježbanjem.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



RIBE

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnog i društvenog života ohrabrit će vas da idete dalje. Mnogi će u svoju vezu unijeti dašak svježine kroz odlazak na neko zanimljivo mjesto. Oni koji su još sami trebali bi češće izlaziti van iz kuće. Bit će im bolje među ljudima.

KARIJERA: Šefovi bi mogli promijeniti svoju taktiku i zatezati tamo gdje ste se najmanje nadali. Ovo će vam teško sjesti. Ipak, morat ćete prihvatiti ono što se nudi i prilagoditi se najbolje kako znate. Imajte na pameti da će kasnije biti lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je imperativ.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Strijelac, Lav, Ribe