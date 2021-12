Što vas, prema zvijezdama, čeka u 2022.? Doznajte u velikom godišnjem horoskopu

Planeti koje utječu na socijalnu ulogu pojedinca su Jupiter i Saturn. Oni se u 2022 godini na ekliptici malo odmiču jedan od drugoga: Jupiter prolazi znakom Ribe i početnim stupnjevima Ovna, dok Saturn tranzitira Vodenjaka. Ribe i dio Ovnova imaju mogućnost osobnog razvoja, zaposlenja na željenom poslu, putovanja, obrazovanja, vjenčanja i ljubavnog partnerstva, ali i povećanog apetita (malo se udebljati). Povoljan utjecaj osjećati će osim Riba, Rakovi i Škorpioni, a izazove i ''provokacije'' će osjećati Djevice, Strijelci i Blizanci. Saturn Vodenjacima ukazuje na odgovornost prema drugima i nužnost socijalizacije i prihvaćanja okvira i pravila. Za Lavove vrijede upozorenja, a Vagama i Blizancima će dati praktičnu kreativnost.



Uran tranzitira Bika. Omogućuje Bikovima da ostvare promjene koje su dugo odgađali ili se nisu usudili pokrenuti. Budi im svijest o univerzalnom, duhovnom i nekonvencionalnom, drugačijem. Energija je to koja se ne može kontrolirati i koja ne dozvoljava ''status quo''. Olakšati će promjene Jarcima i Djevicama. Iznenaditi će Škorpione i Vodenjake i prisiliti na promjene.



Neptun je u znaku Riba. Uz podršku Jupiterovog prolaska kršćanska vjera i okupljanja će spojiti ljude u jednoj vrsti ekspanzije ljubavi i empatije za bližnje i za slabije. Opasnost su droge, alkohol, opijati, reakcije na lijekove, zagađene vode. Konfuziju čini dijelu Riba, Strijelaca i Blizanaca.



Pluton još uvijek u Jarcu. Pokušava ojačati svijest o planiranju, preispitivanju, organizaciji, eliminirati strahove od prilagođavanja kod dijela Jaraca, Rakova, Vaga, Ovnova. Olakšati će Bikovima i Djevicama da lakše prihvate promjene.



Mars će najviše vremena biti u znaku Blizanci (od 20.kolovoza do kraja godine). On pogoduje Blizancima da uz vlastitu inicijativu postignu cilj. izaziva Strijelce i postavlja im prepreke. Ribama daje poletnost i borbenost. Djevicama daje odlučnost. ubrzava Vage i Vodenjake.



Brzi planeti koji nam kreiraju svakodnevicu: Merkur i Venera započinju godinu sa retrogradnim (usporenim) kretanjem. Merkur je retrogradan u siječnju, u svibnju, u rujnu i zadnjih dana prosinca. On daje priliku da se učimo na greškama u komunikaciji, da dajemo važnost sitnicama, da poštujemo dogovoreno vrijeme, da dovršimo što započnemo i da poboljšamo zaštitu uređaja koji nam svaki dan olakšavaju život. Venera je retrogradna u siječnju i to u znaku Jarca i poručuje kako se ljubav treba pokazati na praktičan način, kako je važno davati i primati u istom obimu i na isti način, kako ljubav i emocije trebamo uzimati ozbiljno a ne se poigravati sa njima, kako je važna kvaliteta i da ono što ne obiluje bojama može biti privlačno.



Kada sve to analitički sagledamo i posložimo mozaik, dobijemo sliku horoskopa po znakovima.



OVAN

POSAO – biti uvijek prvi na ''startu i na cilju'' najbolja je motivacijska poruka Ovna. Posao vam je važan ako donosi rezultate, koji nisu uvijek mjerljivi u novcu. Planeti su na vašoj strani i daju vam podršku u afirmaciji i napredovanju na poslu. Jako je važno kako se odnosite prema vašim suradnicima i prema ljudima i firmama čije usluge koristite. Možete vašim entuzijazmom potaknuti ih na izvrsne rezultate, ali bez pritiska i uz više razumijevanja za sporiji ritam koji imaju. Do travnja vam se preporučuje planiranje, pripreme i razmatranje vaših ideja i planova. Za sve to potreban je mir i razmišljanje. Od travnja pa sve do kraja listopada Ovnovi rođeni od 20-31.3. imaju priliku napraviti jedan od velikih korak u poslu: dobiti unapređenje, zaposliti se, promijeniti posao, pokrenuti vlastiti posao, natjecati se za financijske poticaje ili za nagrade. Svibanj i lipanj su najaktivniji i najproduktivniji mjeseci.

LJUBAV – za vas koji ste u braku Venera će u svibnju pogodovati za trudnoću (roditeljstvo), usvojenje djeteta, uživanje u kreativnim i sportskim interesima vašeg djeteta. Vama u ozbiljnoj vezi tada će zazvoniti alarm da organizirate jedno posebno, originalno vjenčanje. Slobodni ste? Eto prilike za ljubavnu vezu sa osobom sličnog temperamenta kao što je vaš. Uživajte zajedno u malim i velikim avanturama, u malim i velikim nadmetanjima u pokazivanju emocija i zanosa. Sve to ''upakirajte'' sa humorom, smijehom, iznenađenjima.

SAVJET – neka 2022 godina bude lijepi početak vašeg dvogodišnjeg sretnog perioda. Vi ste režiser vašeg filma.



BIK

POSAO – u poslu i u pristupu poslu potrebne su vam promjene. Neće biti moguće te promjene činiti postupno. Vaš ritam je sporiji od okolnosti. Vi želite promjene ali im se opirete. Jednostavno ćete morati ''zakoračiti'' u nepoznato. Ako to sami ne učinite tada ćete biti prinuđeni. Biti će lakše vama koji ste mlađi i koji ne robujete starim navikama. Stari poslovi koji su već uhodani jednostavno se neće moći realizirati na takav način. Važno je da ih završite ili da ih jednostavno otpišete. Veliki zaokret i progres će napraviti Bikovi rođeni od 01-10.5 ali pod uvjetom da su hrabri i brzi. Prepustite marketing mladima koji će svojim sasvim novim pristupom biti efikasni. U poslovnom partnerstvu za vas je u 2022 najvažnija ravnopravnost, ne pokušavajte dominirati i ne dozvolite drugima da vam određuju sva pravila. Najuspješniji poslovni period je ljeto – srpanj i kolovoz. Tome prilagodite vaše poslovne planove.

LJUBAV – ljubav je jako važan dio vašeg života. Bez ljubavi ste kao maslina bez ulja. Vama koji ste već duže vrijeme u braku rutina u odnosu postaje dosadna. Potrudite se promijeniti je, a najbolji način je da krenete od sebe: novi stil odijevanja i kompletan vizualni dojam, pokloni i znakovi pažnje za partnera, romantične geste. Vama koji ste slobodni potrebna je sada avantura sa osobom koja vas privlači sa izazovima – drugačija od vašeg ''tipa'' osobe. Ako vam se dogodi više takvih avantura budite sretni jer ćete iskustva biti dragocjena.

SAVJET – u 2022 godini slušajte druge, a ne eho vlastitih misli.



BLIZANCI

POSAO – vi volite raditi istovremeno više poslova i aktivno sudjelovati u nizu poslovnih projekata. To često rasprši vašu energiju pa postanete nervozni ili površni. Prvih četiri mjeseca u 2022 godini Jupiter će vam postavljati cijeli niz poslovnih iznenađenja i izazova. Svaki od njih je drugačiji i morate odlučiti na osnovu logike a ne po emociji. Posebno pažljivi i oprezni trebate biti vi koji ste rođeni 21-31.05 i vi rođeni 12-20.6. Zavodljiva obećanja nije preporučljivo slušati. Vrlo intenzivan poslovni period počinje u drugoj polovici kolovoza i traje do kraja godine. Tada ćete vrlo intenzivno raditi i nećete imati odmora. Tko puno radi taj i griješi pa ne budite strogi prema vlastitim greškama. Vi ste odlični u dinamičnim poslovima prodaje i posredovanja i tu ćete imati izvrsne rezultate. Ako radite u domeni sporta tada ćete se isticati i moći ćete se pohvaliti uspjesima i pobjedama.

LJUBAV – vi koji prolazite krizu srednjih godine trebate znati da Neptun vam idealizira sliku potencijalnih ljubavi, a iz postojeće veze potiče vas na bijeg. Njegova je priroda da zamagljuje pravu sliku stvarnosti, a pa potom razočara. Zato u slučaju bježanja nemojte otići predaleko, jer ćete se prije ili kasnije vratiti. Ako ste mlađi od 25 godina tada je dobro da proživite izazove kako biste za dvije godine znali odabrati pravu osobu za vas. Najviše sreće i ljubavnih prilika imati ćete u lipnju i srpnju. Ako ste dugo u braku tada iskoristite svaku priliku da zajedno putujete.

SAVJET – U 2022 imajte pri ruci nekoliko ''pojaseva za spašavanje'' i dobar kompas.



RAK

POSAO – vama je najvažnije da se na poslu osjećate kao kod kuće ili da radite od kuće ili da razvijate obiteljski posao ili da radite u javnom sektoru u kojem osjećate sigurnost. Tražite li posao neka vam to bude smjernica, osim ako ste iznimno poduzetni i samostalni. Jako je važno da sa okruženjem u kojem radite imate ugodne odnose sa kolegama i da da budete ravnopravni. U 2022 godini vaši nadređeni (šefovi) biti će vam skloni i podržavati će vas na vrlo konkretan način, ali samo ako vi pokažete želju za napredovanjem i ambiciju u poslu. Zato ne budite skromni i usudite se napraviti barem jedan korak naprijed. Nešto više prepreka na putu ili straha od promjena imati će Rakovi rođeni 13-22.7. U 2022 godini najviše mogućnosti zarade za vas su u ugostiteljstvu, turizmu, ruralnoj proizvodnji (ulje, povrće, sokovi) i ribarstvu. Vi koji radite u javnom sektoru možete mirno uživati u poslu ili otići u mirovinu ako imate uvjete.

LJUBAV – većina od vas će uživati u postojećem partnerskom odnosu i obogatiti ga sa novim sadržajem: romantičnim izletima ili putovanjem u inozemstvo, a vama sa dužim bračnim stažem život će oplemeniti unučići, vjenčanja ili zaruke vaše djece. Prisjetiti ćete se vaše mladosti i biti sretni. Vama koji ste slobodni Jupiter omogućuje lijepe prilike za ljubavnu vezu koja nije samo prolazna avantura. Ta veza bi vrlo brzo postala ''ona prava'' i dala vam ono što vam treba: nježnost, pažnju, osjećaj sigurnosti i podrške i uklopila bi se u očekivanja vaše obitelji. Prihvatite je sa povjerenjem.

SAVJET – usudite se iskoračiti iz postojeće zone i proširite granice vašeg teritorija.



LAV

POSAO – Vi volite organizirati posao i uključiti u njega druge ljude. Kada god možete vaše zadatke delegirate drugima. To je osobina liderstva, ali često kod izvršitelja posla izaziva otpor ili nezadovoljstvo. U 2022 godini svakako vam je bolje surađivati, pokazivati razumijevanje za kolege i uvažavati zahtjeve vama nadređenih. Takva prilagodba okolnostima posebice je potrebna vama koji ste rođeni od 13-22.8. Samo tako ćete moći održati korak u poslu i ostvariti barem dio vaših želja. Naučite se prihvatiti ograničenja i tako naučiti da ono što ne možete trenutno činiti ne treba forsirati i da očigledno nije pravo vrijeme za sprovesti ideju. Vrlo inovativni u poslu biti će Lavovi rođeni od 3-12.08. Te poslovne ideje su malo ispred vremena i nedostaje infrastruktura za njih (tehnika, tehnologija, ljudi). Važne su dobre pripreme koje su uvijek pola obavljenog posla. Uživajte na putu do cilja.

LJUBAV – da za ljubav nikada nije kasno dokazati će puno vas u zreloj životnoj dobi. Vi ne volite i ne želite živjeti sami, bez ljubavi. Zato ćete započeti vezu sa namjerom suživota sa osobom koju poznajete i prema kojoj osjećate više povjerenje nego seksualnu privlačnost. To je razborita odluke. Dio vas u srednjim godinama proživljavati će pravu vlastitu dramu. Uzrok je stagnacija i dosada u postojećoj ljubavnoj vezi i potreba da proživite još jednom vašu mladost. Avanture će osim uživanja i uzbuđenja za kojima žudite, izazvati osjećaj krivnje i grižnju savjesti.

SAVJET – sve se događa sa razlogom i najbolje za vas.



DJEVICA

POSAO – raditi marljivo i biti skroman – to je lijepa vrlina. Često se vrlina u poslu vrati tek nakon dosta vremena i nakon toga što drugi učine velike greške i propuste. Ali uvijek je važno živjeti u skladu sa svojim karakterom i usput korigirati ono što vas sprječava da budete sretni i uspješni. U 2022 godini vaši poslovni suradnici nekoliko puta će činiti greške i propuste koje ćete upravo vi ispravljati kako biste spasili njihov ugled. Pri tome trebate više optimizma nego opreza, jer sve će biti dobro. Zato će te dobiti ponude za promjenu posla i za napredovanje. Slobodno ih prihvatite. Vama koji ste rođeni 14-22.9. vraća se višegodišnji uloženi trud u poslu kroz materijalnu i formalnu nagradu i dolazi do velike promjene u vašu korist. Vi ćete se osjećati snažno i uživati. Tehnološki napredak u vašoj djelatnosti olakšati će vam svakodnevne obaveze,

LJUBAV – poput nemirnog mora biti će uzburkan vaš ljubavni život. Nema niti govora o dosadi. Nove ljubavne prilike (pogotovu na ljeto i jesen) i nova poznanstva isprepletati će se sa susretima i porukama osoba iz vaše prošlosti. Tada dolazi do zbunjenosti jer nećete moći kontrolirati emocije. Uzalud ćete se truditi biti racionalni, jer emocije će biti snažnije i njima se ne može upravljati. Došlo je vrijeme da otpustite kočnice i da se veselite ljubavnim izazovima. Otkriti ćete vlastitu prirodu – potrebu za davati i primati ljubav, bez planova, bez analiza i procjena. To je ono što vam je potrebno.

SAVJET – naučite se surfati na valovima ljubavi i života i prepustite se emocijama.



VAGA

POSAO - lagano i ugodno do zacrtanog poslovnog cilja koračati ćete vi koji ste rođeni od 4-15.10. Vama će autoriteti dati podršku i dati vam priliku da dokažete vaše potencijale. To je svojevrsna nagrada za ono što ste u zadnjih dvije do tri godine radili i kako ste se odnosili prema poslu. Vi volite uvijek imati poslovne partnere, jer se tada osjećate sigurnije i više ste motivirani. U 2022 godini osobe koje dobro poznajete i sa kojima imate dobra poslovna iskustva, odličan su izbor za poslovno partnerstvo i blisku suradnju. Možete bez problema dobiti financijsku podršku za ideje i projekte. Umjerenost u ambicijama se zove realnost – tako se trebate ponašati u poslu. Napredovanje će donijeti dosta odgovornosti ali većina vas je sada spremna na za to. Velike ambicije za vas koji ste rođeni od 15-22.10. nisu ostvarive i nailaziti ćete na velike prepreke. To je znak da planirano trebate odgoditi nekoliko godina dok se ne stvore bolje prilike.

LJUBAV – da biste voljeli sebe i život vi uvijek trebate nekoga uz sebe, da se ogledate u očima i u srcu te osobe i da upotpunite sami sebe. Zato se često zaljubite u ljubav a ne u samu osobu. Vama koji ste mlađi od 30 godina predstoji ljubavna veza koja testira vašu zrelost i spremnost za ozbiljno partnerstvo. Dobro je da probate zajedno živjeti. Listopad 2022 godine je za sve Vage pravi festival zaljubljenosti i ljubavi. Iskoristite taj period maksimalno, bez obzira kojoj generaciji pripadate. Ljubav je potrebna i poticajna. Vama čija veza je u krizi biti će neophodno preispitati koliko volite sebe i da li vas je partner zasjenio. Kriza je prilika za novi početak, a dio vas će ipak morati prihvatiti kraj odnosa.

SAVJET – samo onaj tko cijeni i voli sebe može imati lijep i kvalitetan odnos sa drugima.



ŠKORPION

POSAO – većina vas će ploviti mirnijim vodama u 2022 godini a to znači da ćete se osjećati optimistično. Iskoristite naklonjenost Jupitera: poboljšajte uvjete na postojećem poslu; javite se na natječaje za posao i opišite sve vaše kvalitete; ako studirate ne propustite niti jedan ispit; ako ste privatni poduzetnik pojačajte marketing; proširite vaš posao u inozemstvo ili potražite posao u inozemstvu; dodatno se educirajte. U svim tim koracima imate sreće. Nešto više ograničenja, formalnih prepreka, čekanja odluka autoriteta i više osobne nesigurnosti (i frustracije) u poslu proživljavati će oni koji su rođeni 10-17.11. preporučuje vam se prije svega da dobro isplanirate svaki korak, da vam planovi i ambicije budu realni u postojećim okolnostima, da budete strpljivi i uporni i da odradite sve pošteno. Odaberite lakši put. Budite maksimalno uljudni i ljubazni. Veće mogućnosti i veće promjene očekuju vas koji radite sa financijama.

LJUBAV – ni u kojem slučaju se nemojte prema ljubavi odnositi površno, a nikako sebično. Ljubomora i posesivnost vam može sve pokvariti i dovesti do ozbiljnih problema. Vi znate jako lijepo, nježno, sa posebnim šarmom izraziti vašu ljubav – nitko vam tada ne može odoljeti. Ako više nema komunikacije i razgovora u vašem partnerskom odnosu tada pokažite gestama i djelima vašu privrženost i poštovanje. Vi koji ste slobodni trebate sebi dozvoliti barem jednu prolaznu vezu prije nego se ozbiljnije vežete. Mnogima od vas je osnovni kriterij seksualna privlačnost. Ne propustite vidjeti ostale kvalitete i nedostatke osobe.

SAVJET – lijepa riječ otvara i ona vrata koja su zaključana.



STRIJELAC

POSAO – vas u prvoj polovici 2022 godine Jupiter čini ludo hrabrima i pretjerano optimističnima. Poslovni zanos je potreban i bez njega nema progresa, ali u tome zanosu mnogi važni detalji se previde ili ignoriraju. To je opasno u poslu jer ima loše financijske posljedice. Dakle, budite optimisti ali neka vam netko objektivno analizira sve činjenice i detalje. Vi to nećete sami moći. Neptun će vama koji ste rođeni 3-14.12. malo zamutiti sliku vašeg poslovnog smjera. Zato ćete biti u nedoumici i često će se netko usprotiviti vašoj odluci ili vašoj ideji. U periodu od sredine svibnja do kraja listopada moći ćete ostvariti puno toga i definirati točno vaše ciljeve. Tada se trebate maksimalno potruditi da vas zamijete na postojećem poslu ili da dobijete posao koji želite ili da pokrenete dodatni posao i povećate prihode. Trošenje vama također ide dobro i lako. Malo štednje do studenoga dalo bi vam osjećaj sigurnosti – pokušajte.

LJUBAV – ako se bavite glazbom tada u 2022 godini možete napisati najbolje ljubavne pjesme, jer biti će tu sreće i suza. Vama koji ste mladi i slobodni sve je dopušteno: budite zaljubljeni do neba, a ako počnete padati na zemlju tada uključite padobran ili zamijenite tu ljubav sa novom. Za sve vas koji ste u ozbiljnoj vezi i u braku neće biti lako odoljeti iskušenjima. Čeznete za uzbuđenjem i iskušenjima. Nedostatak nježnosti koji ćete osjećati nije isključivo ''krivica'' osobe sa kojom živite. Trebate biti iskreni sami sa sobom i preispitati svoj udio u emocionalnoj krizi. Romantičnim ponašanjem izrazite emocije. Nekima od vas biti će primamljivo potražiti utjehu izvan kuće, ali krajem godine će morati sve priznati i platiti cijenu sa ''kamatama''.

SAVJET – kada nešto krojimo moramo više puta mjeriti prije rezanja – to vrijedi i za vas u 2022 godini.



JARAC

POSAO – na poslu često provedete više vremena nego sa obitelji, jer upravo obitelji želite osigurati udoban život. Sada imate priliku dobro balansirati vaše poslovne obaveze kako biste imali dovoljno vremena za privatni život. Prvo tromjesečje 2022 godine imate podršku Marsa za poslovnu inicijativu i prednost pred konkurencijom koju bez probleme možete pobijediti. Merkur vam daje podršku u administrativnim poslovima (dozvole, potvrde, potrebna dokumentacija), u komunikaciji sa ljudima, sa tržištem (reklamne poruke) i sa medijima. Venera će pomoći sa financijama ako investirate i sa dobrim prihodima od ulaganja ako ste u poduzetništvu ili boljom plaćom ako radite za druge. Ne budite skromni i samozatajni nego pokažite više samouvjerenosti i vaše ambicije za napredovanjem. Zaslužujete bolji posao, veću plaću, a odgovornost vam je dio karaktera.

LJUBAV – vi ste jedan od horoskopskih znakova koji će posvetiti puno vremena i energije svojoj ljubavi. Pristupate ozbiljno vašim emocijama. Svojim postupcima i izrazima uvijek ćete dati do znanja osobi da je iskreno volite i da upravo zato činite sve da joj to dokažete. Za vas ljubav nisu samo lijepe riječi nego je to prije svega briga za partnera, odanost ''u dobru i u zlu''. Ozbiljnu vezu ili brak započeti će Jarci rođeni 11-19.1, a jedan dio vas će okončati vezu ili brak koji više nisu uspjeli oporaviti i sačuvati. Slobodne osobe će već pri prvom upoznavanju iskreno reći što očekuju.

SAVJET – ne zaboravite na radosne i vesele trenutke koji čine život lijepim. Pokažite vaš čarobni osmijeh svaki dan.



VODENJAK

POSAO – planet Saturn u vašem znaku poput svjetionika pokazuje vam pravi put i pokazuje vam stijene koje mogu biti opasne. Zato se trebate orijentirati i usmjeravati prema Saturnovim načelima: poštivati ograničenja i autoritete svih vrsta, biti iskren prema sebi i drugima, dobro i savjesno pripremiti svaki poslovni korak i surađivati samo sa dobro provjerenim poslovnim partnerima. Kada vam budu nudili višu funkciju na poslu trebate dobro promisliti prije nego je prihvatite jer u sebi sadrži veliku odgovornost (za koju ste vjerojatno spremni) ali i niz poslova koji nisu kreativni niti su vama privlačni. Neki od vas će osjećati nedostatak hrabrosti za izazove, ali podrška osoba od povjerenja pomoći će vam da se usudite prihvatiti ponudu koja vas vodi u budućnost, pogotovu vas koji ste rođeni u periodu 31.1-12.2. Najbolje poslovno razdoblje imate od veljače do svibnja 2022 – iskoristite ga.

LJUBAV – prolazak Jupitera znakom Vodenjaka ostavio je traga u vašem ljubavnom životu tako da je probudio vaš životni optimizam i želju da uživate u ljubavi. Ljubavna veza koju ste započeli u zadnjih godinu dana ima potencijal da postane ozbiljnija nego što još uvijek mislite. Od početka ste u njoj uživali više zbog vlastitog zadovoljstva a sada u 2022 godini počinjete dublje upoznavati osobu. Zato ćete prepoznati u toj osobi ono što je potrebno za vašu sreću i za vaše povjerenje. Vi koji niste u zadnje vrijeme ljubavnom odnosu pridavali pažnju sigurno ćete osjetiti posljedice u obliku usamljenosti. Vrijeme je da se trgnete i ponovno ljubite i volite.

SAVJET – Život brzo prolazi i nema reprizu – zato uživajte u njegovim darovima.



RIBE

POSAO – u 2022 godini mnogi od vas osjećati će prisutnost sreće u poslu. Moguć je veliki napredak. Najviše sreće u poslu imati će Ribe koje rade u obrazovanju, pravu, svećenstvu, skrbi za ljude, ljudskim pravima, sa inozemstvom, u izdavaštvu, na filmu i televiziji. Možete lako i brzo napredovati u materijalnom i duhovnom smislu. Posao će uključivati putovanja i pokretanje novih ideja. Autoriteti će vam biti naklonjeni i uvažiti će vaše molbe i zahtjeve da napredujete i ostvarite vaš profesionalni cilj. Posebno će vam dobro ići ako vaš cilj uključuje i viši cilj i dobrobit drugih ljudi. Zato se samo pokrenite i energiju usmjerite konstruktivno. Obavezno naučite nešto novo, usavršite vaše znanje, učite strane jezike jer će vam trebati. Inozemstvo je otvoreno za vas bilo da samo poslujete sa strancima ili da se preselite u inozemstvo. Imate li sudske procese možete ih sretno okončati, ali pod uvjetom da je to što tražite pravedno.

LJUBAV – ljubav je veliki fokus i velika potreba da budete voljeni i da volite. Za neke je to nova ljubav koja će se jako brzo razvijati, od prvog trenutka prepoznati. Drugi će u zarukama ili sa vjenčanjem proživjeti trenutke svog života i okruniti ljubav, uz veliki zanos. Puno je optimizma, a za dio vas koji ste rođeni od 2-11.3. puno je iluzija koje se mogu raspršiti poput mjehurića sapunice. Ožujak, travanj i svibanj vaši su najromantičniji mjeseci u 2022 godini. Dajte sve od sebe da potpuno uživate. Budite kreativni u odijevanju i vašem stilu. Kreativni budite i u odnosu sa partnerom.

SAVJET – budite u sedmom nebu, ali nemojte liti suze ako ne bude sve idealno, kako ste vi zamislili.

