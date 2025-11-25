Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
jeste li uspjeli?

Vidite li žabu na ovoj fotografiji? Mogu je pronaći samo oni s najoštrijim vidom!

Reddit
VL
Autor
Ana Hajduk
25.11.2025.
u 06:00

Postavite si tajmer i pokušajte je uočiti u samo 10 sekundi – samo oni s vrhunskim sposobnostima opažanja uspijevaju tako brzo.

Ako tražite zabavan način da izoštrite svoje vještine zapažanja, ova vizualna mozgalica mogla bi biti baš ono što vam treba. Održavanje mozga aktivnim jednako je važno kao i briga o tijelu, a jedan od najboljih mentalnih treninga su upravo ovakve optičke zagonetke. Ovaj izazov traži od vas da pronađete malu žabu skriven u hrpi otpalog jesenskog lišća. Na prvu zvuči jednostavno, ali zapravo je puno teže nego što se čini. Žaba nije zelena, već smeđa i gotovo se savršeno uklapa u jesenske tonove prizora.

Mislite li da imate dovoljno oštro oko da je pronađete? Postavite si tajmer i pokušajte je uočiti u samo 10 sekundi – samo oni s vrhunskim sposobnostima opažanja uspijevaju tako brzo. Riječ je o fotografiji podijeljenoj na Redditu, u grupi Find the Sniper. Na prvi pogled izgleda kao obična hrpa lišća s dugim štapom u sredini kadra. No autor objave tvrdi da se među lišćem skriva drvena žaba i piše: "Pronađite drvenu žabu. Iskakala je u mraku dok sam sjedio kraj vatre."

Foto: Reddit

Ako ne uspijete u prvih nekoliko sekundi – ne brinite. Mozgalica je zamišljena kao izazovna i potpuno je normalno da vam treba više vremena. Uostalom, ovakve vježbe upravo su tu da poboljšaju koncentraciju i oštar vid.

Još niste pronašli žabu? Evo malog savjeta: ne nalazi se u tamnom gornjem dijelu fotografije. Iako bi se moglo činiti logičnim da se vodozemac skriva u sjeni, on je zapravo na osvijetljenom dijelu slike – ne morate naprezati oči u mraku.

Ako još tražite žabu, zaustavite se ovdje – u nastavku slijedi rješenje. Žaba se nalazi na desnoj strani slike, malo ispod središnje linije. Pratite vrh grane do žutog lista – žaba je odmah ispod njega. Možete je uočiti i po karakterističnoj crnoj oznaci oko oka, koja lagano odskače od smeđeg lišća koje je okružuje.

Foto: Reddit

Ključne riječi
lišće žaba Optička iluzija mozgalica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kampanja #PlantHealth4Life
Stručnjak za biljke iz HAPIH-a: Dr. sc. Dario Ivić

„Građani često ne shvaćaju da se biljnim „suvenirima“ s putovanja mogu unijeti i „uljezi“ poput uzročnika biljnih bolesti, nama stranih biljaka ili egzotičnih kukaca štetnika“

Kampanja #PlantHealth4Life poručuje da očuvanje bilja nije samo posao stručnjaka, već zajednička obveza svih nas. Svaki neslužbeni „suvenir“ iz inozemstva, svaki neprepoznati simptom na biljci može pokrenuti lanac koji ugrožava hranu, okoliš i gospodarstvo. Kad govorimo o biljkama, govorimo o budućnosti – i svatko u toj priči ima odgovornu ulogu.

Učitaj još

Kupnja