Vidite li žabu na ovoj fotografiji? Mogu je pronaći samo oni s najoštrijim vidom!

Ako tražite zabavan način da izoštrite svoje vještine zapažanja, ova vizualna mozgalica mogla bi biti baš ono što vam treba. Održavanje mozga aktivnim jednako je važno kao i briga o tijelu, a jedan od najboljih mentalnih treninga su upravo ovakve optičke zagonetke. Ovaj izazov traži od vas da pronađete malu žabu skriven u hrpi otpalog jesenskog lišća. Na prvu zvuči jednostavno, ali zapravo je puno teže nego što se čini. Žaba nije zelena, već smeđa i gotovo se savršeno uklapa u jesenske tonove prizora.

Mislite li da imate dovoljno oštro oko da je pronađete? Postavite si tajmer i pokušajte je uočiti u samo 10 sekundi – samo oni s vrhunskim sposobnostima opažanja uspijevaju tako brzo. Riječ je o fotografiji podijeljenoj na Redditu, u grupi Find the Sniper. Na prvi pogled izgleda kao obična hrpa lišća s dugim štapom u sredini kadra. No autor objave tvrdi da se među lišćem skriva drvena žaba i piše: "Pronađite drvenu žabu. Iskakala je u mraku dok sam sjedio kraj vatre."

Foto: Reddit

Ako ne uspijete u prvih nekoliko sekundi – ne brinite. Mozgalica je zamišljena kao izazovna i potpuno je normalno da vam treba više vremena. Uostalom, ovakve vježbe upravo su tu da poboljšaju koncentraciju i oštar vid.

Još niste pronašli žabu? Evo malog savjeta: ne nalazi se u tamnom gornjem dijelu fotografije. Iako bi se moglo činiti logičnim da se vodozemac skriva u sjeni, on je zapravo na osvijetljenom dijelu slike – ne morate naprezati oči u mraku.

Ako još tražite žabu, zaustavite se ovdje – u nastavku slijedi rješenje. Žaba se nalazi na desnoj strani slike, malo ispod središnje linije. Pratite vrh grane do žutog lista – žaba je odmah ispod njega. Možete je uočiti i po karakterističnoj crnoj oznaci oko oka, koja lagano odskače od smeđeg lišća koje je okružuje.