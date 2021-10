Što je napadaj panike, kako se manifestira i kako si u tom trenutku možemo pomoći

Iako se često nenadano javi i možemo čak pomisliti da umiremo, psihologinja iz My Possible Self Debra Longsdale napominje da napadaji panike nisu opasni, te da se često vrlo učinkovito mogu liječiti.

- Znaju se manifestirati i potaknuti mislima o nečem što smo doživjeli, a mozak si 'ne zna' dobro objasniti odakle nam najednom osjećaj da smo u opasnosti ako je zapravo nema - kaže Longsdale.

Ovo su simptomi raka crijeva na koje trebaju paziti i mlađe osobe

Prema Britanskom NHS -u (National Health Service), napad panike ili panični poremećaj je anksiozni poremećaj u kojem se redovito iznenada javljaki strah i panika.

Povremeno se dogodi svima, kažu iz HNS-a, no ljudi koji pate od paničnog poremećaja tjeskobu, stres i paniku osjećaju redovito, obično bez jasnog razloga.

Simptomi napada panike

Napadaji panike se kod svakog mogu manifestirati nešto drugačije, no najčešće uključuju neke od ovih simptoma:

lupanje ili ubrzan rad srca

osjećaj nesvjestice, vrtoglavice ili ošamućenosti

nalet vrućine ili josjećaj hladnoće

znojenje ili drhtanje

mučnina

bol u prsima ili trbuhu

osjećaj gušenja, 'borba' za zrak

osjećate da se noge tresu

osjećaj odvojenosti od uma, tijela ili okoline, disocijacije

gubitak kontrole

osjećaj da ćemo se onesvijestiti

osjećaj da imamo srčani udar

osjećaj da ćemo umrijeti

Foto: Shutterstock

Što uzrokuje napadaje panike?

Budući da svatko tjeskobu doživljavadrugačije, teško je točno odrediti što ga uzrokuje ali neki od uzroka napadaja panike mogu biti:

neka prošla negativna iskustva ili iskustva iz djetinjstva

briga oko trenutne životne situacije

fizički i psihički problemi

lijekovi

Život u stalnom osjećaju straha i tjeskobe može biti iznimno težak, pa portal za psihološku pomoć Mind donosi nekoliko savjeta koji mogu pomoći tijekom napada panike:

Usredotočite se na disanje - dok brojite do pet koncentrirajte se na udisaje, pa isto tako na izdisaje

'Hodanje' na mjestu - može pomoći u kontroli disanja

Usredotočite se na svoja osjetila - na primjer na okus žvakaće gume ili dodir nečeg mekanog ili hladnog

Ako ste već imali napad panike, važno je obratiti pozornost na ono što tijelu treba.

Na primjer odmor, hrana ili piće

Razgovarajte s nekim kome vjerujete.

Ako niste, posjetite psihologa ili psihoterapeuta, piše Mirror.

Kako održavati težinu nakon 50.?