Činite li i vi ove greške? Ovih 6 ljudskih ponašanja psi jednostavno ne podnose
Psi uz ljude žive najmanje 10.000 godina, no i dalje često pogrešno tumačimo što im je ugodno, a što nije. Neka ponašanja koja nama djeluju kao znak ljubavi, psi zapravo doživljavaju kao stres ili prijetnju. Takve nesporazume najčešće potiču antropomorfizam i ljudska očekivanja, a dugoročno mogu dovesti do straha, tjeskobe pa čak i agresije, otkriva Pet Health Network.
Grljenje: Ljudi grle pse jer je to nama prirodan način pokazivanja bliskosti pa pretpostavljamo da to i oni vole. No, mnogim psima grljenje je neugodno jer ih sputava i oduzima im osjećaj kontrole. Neki će to tiho tolerirati, a drugi mogu postati napeti, uplašeni ili se pobuniti kako bi pokazali da im nije ugodno.
Grubo postupanje: Psi često ne vole ni način na koji ih dodirujemo, osobito kada im se ruke iznenada približavaju licu ili glavi. Iz njihove perspektive, posezanje prema njušci može djelovati zastrašujuće i nametljivo, čak i kad je namjera dobra. Dodatno, psi koji nisu postupno naviknuti na njegu, rezanje noktiju ili veterinarske preglede te situacije mogu doživjeti kao vrlo stresne.
'Staromodna' komunikacija: Iako danas znamo puno više o psećem ponašanju, dio ljudi se i dalje drži zastarjelih ideja o dominaciji i 'alfa' pristupu. Takva uvjerenja mogu dovesti do neprikladnog postupanja i treninga, zbog čega pas postaje nesiguran ili reaktivniji. Primjer je namjerno zurenje psu u oči kako bi mu se 'pokazalo tko je gazda'. Psima to često djeluje prijeteće i zbog toga se mogu osjećati nelagodno.
Loše tehnike treninga: Suvremeni trening sve više naglašava pozitivno poticanje i nježnije metode jer psi najbolje uče kad su motivirani i nagrađeni. Nagrade mogu biti hrana, igračke, maženje ili pohvala, ovisno o tome što pojedinom psu najviše znači. S druge strane, kažnjavanje i zastrašivanje mogu pogoršati ponašanje jer pas uči kroz stres, a ne kroz razumijevanje.
Premalo aktivnosti: Mnogim psima, osobito radnim i sportskim pasminama, najveći problem je nedostatak fizičke i mentalne stimulacije. Samo dvorište ili kratka šetnja često nisu dovoljni pa se višak energije pretvara u destruktivno ponašanje i 'nestašluke' iz dosade. Psima trebaju šetnje, igra, trening i mentalne igre, primjerice interaktivne igračke, žvakalice i njuškanje, jer žele biti uključeni.
Nedosljednost: Psi teže razumiju što od njih želimo, a nedosljedna pravila to im dodatno otežavaju. Ako u kućanstvu jedna osoba nešto dopušta, a druga kažnjava isto ponašanje, pas dobiva kontradiktorne informacije i postaje zbunjen. Pomaže dogovor oko jasnih pravila, istih naredbi i signala te jednostavan podsjetnik na papiru ili ploči kako bi svi u kući bili usklađeni.