Stopa razvoda raste iz godine u godinu, a ovo su tri najčešća razloga za prekid braka

Postotak prekinutih brakova raste iz godine u godinu, a David Akiva, savjetnik i bračni pedagog kaže da se ljudi premalo trude - umjesto da energiju koju koriste za frustraciju prebace u energiju za izgradnju ponovne povezanosti, oni odustaju jedni od drugih.



Otkrio je za Your Tango i tri najčešća razloga koja dovode do rastave braka.



1. Ljubav se pretvori u prijateljstvo, pa ljudi misle da je gotovo

Mnogi supružnici žale se da više nisu kao ljubavnici nego se odnos pretvorio u duboko prijateljstvo. Akiva kaže da je to zapravo dobro jer zaljubljenost ne mora uvijek biti strastvena kao na samom početku. Potpuno je normalno da ta faza nestane - kada bi samo to postojalo ne bi bilo drugih, važnih stvari poput podrške i pravog prijateljstva.

2. Nedostaje intimnosti

Akiva kaže da ako želite vratiti seks u brak, onda prvo trebate vratiti ljubav. Formula je prilično jednostavna jer su nedavna istraživanja pokazala da je emocionalna intimnost ključ seksualnog ispunjenja za žene. Istraživači su otkrili da je postojanje ljubavi učinilo seks fizički ugodnijim za žene.



3. Puno svađa, premalo komunikacije

Potrebno je naučiti, u svakom odnosu, komunicirati i pravilno se izražavati. Druga strana vam ne može čitati misli, već ih morate sami izreći. Komuniciranjem i razgovaranjem izbjegava se ona vrsta sukoba u kojoj ljudi samo viču i pričaju nepovezano, a pravi razlog svađe nije ustvari niti poznat.

