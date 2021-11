Stiže nam Crni petak: Saznajte što se najviše isplati kupiti na velikom sniženju, a što bi trebalo izbjegavati

Crni petak američki je praznik koji pada na dan nakon Dana Zahvalnosti, odnosno posljednji petak u studenom. Iako se na našim prostorima ne slavi Dan Zahvalnosti, preuzeli smo ovaj drugi dio - lude rasprodaje po trgovinama - i počeli ga obilježavati svake godine.



Iako ima nekoliko teorija o nastanku praznika koje sežu davno u povijesti, jedna je najviše puta potvrđena i čini se kao najrealnija.

Dan nakon Dana zahvalnosti ljudi su uglavnom bili kod kuće i odmarali nakon obiteljskih druženja i puno hrane koju su pojeli. To nije odgovaralo trgovcima čiji je promet padao, pa su morali osmisliti način kako privući ljude u dućane i na taj dan. Kao najbolji način činilo se pružiti im masovne rasprodaje. Amerikanci ovaj pojam koriste još od 80-ih. Od 1952. godine obilježava početak blagdanske kupovine, ali tek 80-ih je skovan pojam "Crni petak".



Postoji još nekoliko teorija o povijesti Crnog petka. Povjesničarka Nancy Koehn s Harvarda otkrila je da se izraz "Black Friday" pojavio još 1950-tih godina. Mnogi radnici izostajali su s posla dan nakon Dana zahvalnosti zbog bolesti, izmišljene ili prave, pa su poslodavci taj dan prozvali Crnim petkom. Treća je pak teorija da su ga crnim prozvali sami zaposlenici jer je riječ o napornom i dugačkom danu za trgovce koji moraju odraditi bezbroj kupaca koji dan prije nisu kupovali jer su bili s obiteljima, a onda moraju sve nadoknaditi za svakodnevne potrebe. Ona se poklapa s jednom teorijom iz 1960-ih. Izraz "Black Friday" pojavio se tih godina kada su policajci iz Philadelphije tako prozvali dan nakon blagdana zbog ogromnih gužvi u prometu i trgovinama.



Koja god teorija bila istinita, jedno je sigurno - to je veliki uvod u blagdanski shopping. Neke američke države Crni petak proglasile su neradnim danom. Naravno, slobodan dan nemaju oni koji rade u trgovinama, a u Americi se one čak znaju otvarati i mnogo ranije, primjerice u četiri ili pet ujutro. Amerikanci satima stoje u redovima, ne bi li, ulovili nešto po jako niskoj cijeni.



Godine obilježavanja pokazale su što se najčešće kupuje, što se najviše isplati, a za što nema smisla čekati Crni petak.



Najbolje se pokazalo kupovati tehnologiju i uređaje. Ako vam treba novi laptop, televizor, računalo, ekran, tablet ili mobitel, strpite se još dva dana i počastite se na Crni petak jer su na te stvari uvijek veliki popusti i možete proći zaista dobro financijski, a dobiti kvalitetnu stvar.



Osim toga, isplati se kupiti neke kućanske uređaje poput mikrovalne pećnice, skupljeg miksera, friteze, perilice za rublje, hladnjaka... Na ovakve stvari trgovine uvijek daju velike popuste, pa ljudi znaju opremiti cijelu kuhinju za vrlo mali iznos u usporedbi s onim kada nije Black Friday.



Super je kupiti i neke poklone za Božić već sada, pogotovo kada nekome planirate pokloniti videoigricu - one su uvijek toliko snižene da ih možete uzeti nekoliko po povoljnoj cijeni. Uz njih, isplati se kupiti bluetooth slušalice.



Ljudi se često počaste i pametnim i/ili fitness satovima.



Dvije stvari, piše retailmenot.com, ne bi trebalo kupovati jer se jednostavno ne isplati, a to su odjeća i namještaj - osim ako se ne radi o nekom nevjerojatno skupom komadu koji je na ovaj dan snižen u pola cijene ili više.



Odjeća po fast fashion trgovinama nikada nije nešto previše snižena i takvu rasprodaju možete pronaći i drugim danima. Isto vrijedi i za salone s namještajem. Uložite novac koji ste čuvali za Crni petak u nešto drugo, gore navedeno.

