Stalno zaboravljate svoje snove? Stručnjaci otkrili zašto se to događa

Snovi su oduvijek bili fascinantni, a način na koji se formiraju ostao je misterija u znanstvenim krugovima. Danas znamo da naš mozak konstruira snove iz naših sjećanja koja su prisutna u svakodnevnom životu, kao i od stvari koje su nam u dubokoj podsvijesti. Dakle, nedavna sjećanja kombiniraju se s informacijama koje smo prikupljali posljednjih godina, sjećanjima, traumama, emocijama, i stvaraju se tajanstveni, ponekad apsurdni snovi, piše Healthline.

Naš um noću putuje na određena mjesta ili odabere određene uspomene, boje, glasove, prizore ili ljude. I dok se neki ljudi često sjete svojih snova, drugi imaju problema s tim. Razlozi zašto se ne sjećamo svojih snova su mnogobrojni, od stresa do brzog buđenja:

Stres

Istraživanja su pokazala da stres, ne samo da narušava i skraćuje REM fazu spavanja, već i povećava broj buđenja tijekom noći. I jedno i drugo može vam otežati pamćenje onoga što ste sanjali.

Prehrana

Važno je izbjegavati hranu koja remeti san poput masnih i prženih obroka, začinjenih jela, citrusnog voća, ali gaziranih pića.

Trauma

Trauma je slična stresu, ali mnogo intenzivnija. Ona lako zna lako dovesti do nesanice, ali i potpunog suzbijanja prisjećanja snova u nastojanju da se što prije zaborave bolne noćne more.

Stimulansi

Preporuka je da prije spavanje izbjegavate kofein, nikotin, alkohol i marihuanu jer sve to remeti san. Iako se čini da, recimo, alkohol doprinose bržem ulasku u san, on zapravo remeti spavanje u drugoj polovini noći kada dolazi do probavljanja tog alkohola.

Određeni lijekovi

Prema riječima stručnjaka za spavanje i profesora NYU Girardin Jean-Louisa, „određeni lijekovi mogu utjecati na REM ciklus spavanja ili potaknuti noćne more”.

