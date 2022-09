'Sin (12) je hitno završio na operaciji, a kad sam to rekla suprugu, poslao mi je selfie s putovanja!'

Ponekad se stvari zakompliciraju baš u najgorem trenutku; na primjer kad je partner odsutan, a baš ga trebate; no većina će i kad nije tu barem telefonski pružiti savjet i podršku. Baš je zato jedna žena ostala u šoku kad je suprugu javila da im sin hitno treba na operaciju, a on kao da to nije ni registrirao.

Znanstvenici tvrde: Ovo je najlakši način da prebolite prekid veze

Dječak je naime imao nezgodu i slomio je nogu koju je odmah trebalo operirati, a ona je na Mumsnetu ispričala da joj je suprug, kad mu je to javila, poslao fotografije iz bara u zračnoj luci u kojem je u tom trenu bio.

- Naš je sin jučer slomio koljeno i u ponedjeljak mora na operaciju. Kada sam saznala za operaciju, suprug je bio na putu za zračnu luku. Nazvala sam ga da mi da neke podatke za bolnicu i ukratko mu sve objasnila - napisala je.

"Bio je to brzinski poziv jer smo sin i ja baš bili u liječničkoj ordinaciji i čekali još neke informacije. Moj je sin uz sve to već na spomen operacije dobio i jak napad panike, tako da je jutro bilo stresno."

Sljedeći put kad joj se muž javio, priča, poslao joj je WhatsApp poruku, točnije fotografiju na kojoj je u restoranu, s finom hranom na stolu i velikom čašom vina u ruci, a uz to je 'sarkastično' napisao: 'Užasno poslovno putovanje'.

- Jesam li ja nerazumna što se užasno osjećam i što mislim da mu je reakcija bila neprimjerena? - pitala je druge korisnike, dodavši: "Nije se ni raspitao o sinu, ni pitao jesam li ja dobro, a kamoli ponudio da dođe doma i bude s nama..."

Inače, dodala je, vraća se tek za tjedan dana.

- Ne bih mogao veselo odletjeti da moj 12-godišnjak ide na operaciju. Da je obrnuto, bi li vi? Mislim da se može slobodno reći da je kreten... - napisao je korisnik.

je nazvati svog muža seronjom nepošteno prema rupama, razmišljao bih o mnogo gorem."

- Slati slike hrane u toj situaciji je više od netaktičnog... - dodao je drugi.

"Moj bivši je, kad je saznao da je naš sin u bolnici i loše, za 30 minuta bio s nama, a kad je morao na posao stalno je slao poruke da pita kako smo, te jurio natrag. To je normalno, ne ovo što vi pričate - zaključila je jedna mama.

Osjećate umor i teško vam se motivirati? Evo nekoliko savjeta da promijenite svoju svakodnevicu