Šest kriški  djeluje kao Viagra

Treba je držati na sobnoj temperaturi, utvrdilo je istraživanje američkog ministarstva poljoprivrede prema čijim rezultatima lubenica koja nije hladna sadrži puno više hranjivih tvari. Znanstvenici su ih proučavali 14 dana, a dio su čuvali na 21C, drugu skupinu na 12 te treću na pet.

Ispostavilo se da one na najvišoj temperaturi imaju 40% više likopena i do 139% više beta-karotena. Nakon što se ubere, naime, lubenica nastavlja proizvoditi hranjive tvari, no ako se drži u hladnjaku, proces se usporava. A ako se na hladno stavi načeta, postupno i gubi svojstva.

Obiluje i vitaminima A, C, B1 i B6 te magnezijem i kalijem, a odlična je za žeđ jer se sastoji od 92% vode. Zato je dobra za čišćenje bubrega, a ublažuje i bol u mišićima, smanjuje rizik od moždanog udara i tumora, štiti srce te regulira tlak. No, ima i efekt sličan učinku Viagre, a djeluje na žene i muškarce, tvrde nutricionisti.

Za efekt jedne tablete mora se pojesti barem šest kriški. Prva je lubenica uzgojena prije 5000 godina u Egiptu, no umjesto slatkog crvenog mesa imala je zelenu i gorku unutrašnjost. Današnja verzija potječe iz 1954., a ima ih više od 1200 vrsta. Može biti duguljasta ili okrugla, jednobojna ili s prugicama.

Nije voće, nego povrće, a svježa se lubenica najbolje prepoznaje po peteljci; ako je tek ubrana, ona je zelena, a ako je tamije boje i suha, stoji već neko vrijeme. Zrela je ako je dio na kojem je ležala na tlu žut; ako je ta “potrbušnica” bijele boje, znači da je prerano ubrana.

Posebna je delicija u Izraelu i Egiptu lubenica s feta sirom, a na jugu SAD-a služi se posuta solju. Sjemenke se u Aziji prže i jedu kao grickalice, a u Kini i Japanu lubenica je omiljen poklon kad se ide u goste, kao kod nas “ciglica” kave.

