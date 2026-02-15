Blokirala dečka kojem su smetali susjedi: 'Presudio je detalj koji sam o njemu doznala na internetu'

Mnoge žene prije prvog susreta s muškarcem kojeg su upoznale online proguglaju sve dostupno o njemu jer se nikad ne zna što bi moglo isplivati. No, provjera vlasništva nad nekretninom vjerojatno nije prva stvar koja bi nekome pala na pamet. Upravo je to, međutim, napravila 22-godišnjakinja koja se na Redditu požalila na stalne svađe s 35-godišnjim dečkom s kojim se viđala nakon što su se povezali online. On je često boravio u njezinom stanu, ali se nikako nije mogao pomiriti s bukom susjeda, piše The Mirror.

Kako je objasnila, njezin stan nalazi se u staroj kući koja je nekad bila obiteljska pa zvučna izolacija u objektu praktički ne postoji. 'U mojem stanu, budući da je to stari objekt koji je izvorno bio obiteljska kuća, nema puno zvučne izolacije. A podovi škripe kada se ljudi kreću', napisala je. Ona je, kaže, navikla na zvukove svakodnevice. 'Navikla sam se na to da se tip iznad mene diže u 4 ujutro jer u 5 ide na posao', kaže. Nabrojala je i ostale 'normalne' zvukove života u zgradi. 'Uobičajeno je da djevojke u stanovima s obje strane gledaju telenovele do ponoći, obavljaju poslovne pozive cijeli dan i vikendima navečer imaju prijatelje u gostima, kaže. No problem je, tvrdi, eskalirao kada je dečko počeo dolaziti češće. 'Kad je moj dečko počeo dolaziti češće, počeo se žaliti na susjede. To me dovelo u nezgodnu situaciju. Htio je otići razgovarati s njima ili je tražio da im ja pošaljem poruku, a ja sam rekla ne', pojašnjava.

U jednom trenutku joj je, priznaje, prekipjelo pa mu je sasula sve u lice. 'Naživcirala sam se i rekla mu: Znaš, ne možeš očekivati da ćeš izlaziti sa zgodnom, mladom 22-godišnjakinjom, a da ne želiš imati posla s uvjetima života 22-godišnjakinje! Ne znam shvaćaš li, ali ovo je normalan stan za nekoga mojih godina.' Objasnila je i zašto jednostavno ne odu kod njega kad je tako osjetljiv. Kazala je da to nije praktično zbog udaljenosti, kao i loših veza javnog prijevoza između njihovih domova.

Komentatori su, očekivano, brzo uočili razliku u godinama, zaključivši kako je to crvena zastavica, a njegovo ponašanje ocijenili su potpuno neprihvatljivim. No, prava drama uslijedila je tek kasnije, kada se djevojka ponovno javila s ažuriranjem koje je sve ostavilo u šoku. Naime, nakon što je odlučila 'prokopati' malo dublje, provjerila je podatke o njegovoj nekretnini i otkrila da za kuću u kojoj živi dijeli vlasništvo s drugom ženom koja ima isto prezime kao i on. To je u njoj probudilo sumnju da bi mogao biti potajno oženjen.

'Ne znam je li to njegova žena ili bivša žena ili što već. Iskreno, trenutno paničarim, ali moram reći… Veliko hvala svima koji su primijetili crvene zastavice i natjerali me da se zapitam', napisala je. 'Blokirala sam mu broj, neka se zabavlja pokušavajući skužiti kamo sam nestala.' Priča je među komentatorima potaknula raspravu o granicama u vezi, (ne)poštivanju tuđeg prostora i tome koliko je provjeravanje osobe prije ozbiljnijeg zbližavanja zapravo ispravno. Jer, kako se pokazalo, ponekad sitne pritužbe otvore vrata puno većim pitanjima.