Seksualna terapeutkinja otkriva što većina ljudi radi krivo tijekom predigre

Seksualna stručnjakinja tvrdi da većina ljudi ima pogrešan pristup predigri – ključ za zadovoljavajući seksualni život je promjena terminologije u ‘pripremu za igru’ i širenje našeg razumijevanja seksa. Sarah Riccio, 34-godišnja aktivistica za seksualnu pozitivu i profesionalna ispitivačica seksualnih igračaka, vjeruje kako mnogi i dalje imaju suženo shvaćanje seksa. Prema njenim riječima, većina ljudi seks još uvijek definira isključivo kao penetrativni odnos, što je samo jedan od mnogih oblika seksualne aktivnosti, piše New York Post.

Jedna od najčešćih zabluda, kaže Sarah, odnosi se na predigru. ‘Mnogi odrasli zapravo ne razumiju što predigra zaista jest’, objašnjava, ‘Ljudi misle da se predigra odnosi samo na fizički kontakt rukama ili ustima prije 'pravog' seksa, no to je zapravo 'coreplay' – osnovni dio seksualne igre’. Sarah smatra da bi prava predigra trebala uključivati sve nefizičke aktivnosti koje pomažu u stvaranju uzbuđenja prije same seksualne interakcije, što bi se preciznije moglo nazvati ‘pripremom za igru’.

Prema njenoj definiciji, ako neka aktivnost može dovesti do orgazma, onda je to jednako vrijedan dio seksualne igre i ne treba je smatrati samo predigrom. ‘Ako nešto može rezultirati orgazmom, onda to nije predigra, nego ključni dio igre. Predigra bi trebala biti integralni dio, koji postavlja temelje za ispunjavajući seksualni doživljaj’.

Ovaj pogrešan pristup često dovodi do toga da se mnogi, posebno žene, ne osjećaju dovoljno spremno kada penetracija započne. ‘Zbog toga se često događa da nisu spremne ili osjećaju bol, jer njihovo tijelo nije adekvatno pripremljeno’, objašnjava Sarah.

Ona potiče sve ljude da otvore svoje umove prema širem razumijevanju seksa i da se ne boje razgovarati o tome bez srama. ‘Voljela bih da se kao društvo manje sramimo govoriti o seksu’, ističe, ‘Većina nas to iskustvo doživi u nekom trenutku života, pa zašto bi to bilo tabu?’.

Također, Sarah ima i mišljenje o pornografiji. ‘Mnogi ljudi pornografiju vide kao nešto negativno, ali industrija je posljednjih desetljeća napravila velike korake naprijed’, kaže. Ona ističe porast tzv. ‘etičke pornografije’, gdje izvođači i seksualni radnici preuzimaju kontrolu nad vlastitim sadržajem i poslovanjem, umjesto da rade za velike korporacije u industriji pornografije.

Platforme poput OnlyFans, prema njezinom mišljenju, donijele su pozitivne promjene u seksualnom obrazovanju i autonomiji. ‘To je tržište na kojem mladi mogu učiti o seksualnim fantazijama ili anatomiji na zdrav i pozitivan način’,objašnjava Sarah. S druge strane, smatra da mainstream pornografija i dalje održava štetne ideje o pristanku, anatomiji i užitku, posebno kada je riječ o tijelima žena.

Također, napominje da postoji ‘orgazmički jaz’ u kojem je muški orgazam češće prioritetan u odnosu na ženski, što je još jedan problem koji mainstream pornografija pojačava. Sarah zaključuje da bi širi razgovori o seksualnosti, bez srama i tabua, mogli poboljšati seksualno iskustvo za sve.