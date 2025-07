Želite imati više seksa? Stručnjakinja otkriva genijalan trik s kojim ćete to postići!

Stručnjaci za veze tvrde da bi parovi koji se bore s nedostatkom intimnosti mogli ponovno zapaliti strast uz pomoć tzv. “pravila Pepeljuge”. Naziv potječe iz poznate bajke u kojoj čarolija nestaje točno u ponoć. Na sličan način, parovi trebaju sami odrediti vremensko ograničenje za “čarobne trenutke” – primjerice, do 22:30. Nakon toga, vođenje ljubavi više nije opcija, piše Daily Mail.

Iako zvuči kontradiktorno, stručnjaci ističu da takav pristup može pomoći parovima da stvore iščekivanje i izbjegnu stres zbog nerealnih očekivanja. Kolumnistica Metroa i voditeljica podcasta Just Between Us, Alice Giddings, otkrila je da je njezin “trenutak čarolije” također do 22:30.

“U tom trenutku svjetla se gase i kreće se na spavanje. To znači da je moj krajnji rok za početak intimnosti najkasnije u 22:10”, objasnila je. Giddings ističe da ovakav okvir stvara uzbuđenje, za razliku od seksa koji se zakazuje poput odlaska na stomatološki pregled. “Postoji nešto uzbudljivo u iščekivanju”, dodaje ona.

Preporučuje i diskretne znakove partneru – poput koketnih komentara ili sugestivnih poruka – koji mogu nagovijestiti želju prije isteka “Pepeljuginog vremena”. Osim što potiče strast, ovaj pristup smanjuje rizik od jutarnje iscrpljenosti i razočaranja, što je čest problem kod parova s užurbanim životima.

Savjet je nastao nakon što je Giddings razgovarala sa slušateljicom Miom iz Milana, vlasnicom tvrtke koja živi s dečkom i dvjema bakama. “Živim s ljudima koji zahtijevaju puno pažnje, što je iscrpljujuće. Nemam vremena ni energije za seks”, rekla je Mia. Nakon što je čula za “pravilo Pepeljuge”, Mia je zaključila da bi joj takav plan mogao pomoći jer uključuje male trenutke flerta tijekom dana koji podižu raspoloženje.

Iako mnogi misle da je spontanost ključna za strastveni seks, studije pokazuju da zadovoljstvo nije ništa manje kada se intimni trenutci unaprijed planiraju. Ovaj savjet dolazi u vrijeme kada stručnjaci upozoravaju na globalnu “krizu seksa”.

Jedno istraživanje otkrilo je da 27 % Britanaca ima manje seksa nego prije, a čak jedan od šest nije imao seksualne odnose tijekom cijele godine. Prema podacima Kraljevskog koledža radnih terapeuta, prosječan muškarac ili žena u Ujedinjenom Kraljevstvu ima samo 46 spolnih odnosa godišnje, što znači jednom u osam dana. Još više zabrinjavajuće, jedan od deset ispitanih tvrdi da ima seks rjeđe od jednom godišnje.

Studija Sveučilišta u Manchesteru pokazala je da su žene koje imaju seks barem jednom tjedno najsretnije u vezama. Čak 85 % njih opisuje svoj seksualni život kao zadovoljavajući, dok isto tvrdi samo 17 % žena koje imaju intimne odnose rjeđe od jednom mjesečno. Osim jačanja emocionalne povezanosti, redoviti seks donosi i brojne zdravstvene prednosti - poboljšava rad srca, smanjuje razinu stresa i pozitivno djeluje na mentalno zdravlje.