Seks vam traje kratko? Ništa neobično, većina parova seksa se manje od dvije minute!

To nije baš najromantičnija statistika: gotovo polovica svih muškaraca završi seks u roku od dvije minute, izvještava New Republic putem nove knjige dr. Harryja Fisha, The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Ups. Dr. Fisch napominje da su njegovi pacijenti obično fiksirani na to koja bi trebala biti normalna učestalost seksa, ali da bi kvaliteta - a time i trajanje - trebala biti od jednakog značaja, piše USA Today.

U tu svrhu iznosi statistiku iz prijašnjih seksualnih studija: prosječno trajanje seksualnog čina iznosi 7,3 minute, ali "nevjerojatnih" 43% takvih činova završi se unutar 2 minute. No, to baš i nije novost. Alfred Kinsey je prije nekoliko desetljeća utvrdio da većina muškaraca ejakulira za 2 minute ili manje.

VEZANI ČLANCI:

No, New Republic ističe da muškarcima, a ne ženama, vjerojatno više smeta brojka. Studija iz 2004. pokazala je da su muškarci prijavili značajno dulje idealno trajanje snošaja nego žene; oba su spola imala slične ideje o idealnoj duljini predigre. Dakle, što muškarac može učiniti, osim preboljeti to?

Švedska studija nudi jedan zanimljiv tijek djelovanja: istraživači su imali muškarce koji nisu mogli izdržati više od minute da završe 12 tjedana vježbi za dno zdjelice; njihovo prosječno vrijeme ejakulacije poraslo je gotovo pet puta, s 31,7 sekundi na 146,2 sekunde, izvještava UPI.

"Postoje velike varijacije između parova, pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, no znatno je više onih čije su strastvene seanse kratke", istaknuo je dr. Fisch. Dodao je i kako bi muškarci koji ne mogu niti odgoditi orgazam dvije minute od početka seksa, niti doživjeti nakon 40 minuta vođenja ljubavi, obavezno trebali posjetiti liječnika jer se takvi problemi mogu ublažiti.

O ovim stvarima muškarci i žene zapravo razmišljaju tijekom seksa, tvrdi istraživanje!