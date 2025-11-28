Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 207
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI JA, NOVI UŽITAK

Seks i samopouzdanje: Kako promjena poza može promijeniti vaš pogled na sebe?

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
28.11.2025.
u 20:30

Seksualno samopouzdanje je često prvi korak prema samopouzdanju u svakodnevnom životu.

 Možda ste čuli da se promjenom stava može promijeniti život. No jeste li znali da promjena seksualnih poza može imati isti učinak? Seks nije samo fizički čin – to je prilika za osobni razvoj i jačanje samopouzdanja. Određene poze mogu učiniti da se osjećate moćno, dominantno, zaigrano ili ranjivo. Kad si date dopuštenje za istraživanje, postajete svjesni svog tijela i njegovih granica – i snage.

Zašto djeluje?

  • Fizički izraz unutarnjeg stava: Tijelo ponekad "zna" prije nego što um prizna.
  • Iskustvo kontrole i prepuštanja: Razmjena uloga može promijeniti vaše viđenje sebe.
  • Razbijanje rutine: Novi pokret = novi užitak = novo ja.

Koje poze pomažu samopouzdanju?

  • Na vrhu: Čini vas aktivnim, kontrola je u vašim rukama.
  • Stojeće poze: Naglasak na snazi i ravnoteži.
  • Ogledalo uključeno: Promatranje vlastitog tijela u akciji može biti oslobađajuće.

Nemojte se forsirati. Poanta nije u savršenom izgledu već u autentičnom osjećaju. Seks može biti proba za više samopouzdanja i izvan spavaće sobe. Kad u spavaćoj sobi preuzmete novu pozu, možda ćete se iznenaditi – ne samo koliko uživate, nego i koliko vjerujete u sebe. Seksualno samopouzdanje je često prvi korak prema samopouzdanju u svakodnevnom životu.

Ključne riječi
erekcija orgazam seks poze libido samopouzdanje intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vrijeme je za pametnu kupnju

Alles donosi najbolje Black Friday popuste, a ovo su proizvodi koje vrijedi uloviti

Black Friday popusti u Allesu savršena su prilika da dom opremite vrhunskom tehnologijom, i to po cijenama koje se ne viđaju često. Ovogodišnja ponuda posebno je zanimljiva jer uključuje uređaje koji mijenjaju rutinu nabolje: od savršene jutarnje kave, zdravijih obroka i brzog blendanja omiljenih smoothieja pa sve do besprijekorne slike na TV-u i pouzdanih rješenja za čuvanje hrane.

Advent u Zadru
Fantastičan program

Glazbeni trio koji će zapaliti prosinac: Jole, Maja Šuput i Tajči stižu u jedan grad, očekuje se rekordan odaziv!

Glazbeni program i dalje je adut zadarskih večeri u prosincu. Od velikog otvorenja krajem studenog pa sve do Nove godine, posjetitelji mogu uživati u koncertima domaćih izvođača na dvije glavne pozornice (Kuzma & Shaku Zulu, Tajči, Četiri tenora, Rišpet, Silente, Jole, Maja Šuput, Elemental, Nipplepeople, Mangroove, Jonathan, Porto Morto i Gustafi).

Učitaj još

Kupnja