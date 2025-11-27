Znanstvenici otkrili da postoje dva tipa seksualne strasti: Kakva je vaša?

O seksu se danas sve više govori, ali uz to dolazi i do širenja zabluda o tome kakav bi seks trebao biti, koliko bi trebao trajati, koliko bi se često trebali seksati i kako. U tome svemu je vrlo lako izgubiti misao da je najvažnije imati zdrav odnos sa svojim seksualnim životom, bez obzira na savjete i iskustva drugih. Nova studija objavljena u časopisu Archives of Sexual Behavior analizirala je dvije vrste seksualne strasti: jedna koja vas ispunjava i druga koja ne, piše Times of India.

Opsesivna seksualna strast: Radi se o vrsti strasti pri čemu je ljubav prema seksu u osobu 'ugrađena' odnosno ljudi osjećaju 'pritisak da odaberu nešto, prisvoje vrijednosti i ponašanja kako su naučili", kaže studija. "Osoba koja se osjeća primorana da se odijeva na određeni način, onaj koje društvo promovira da je 'dobar', i da na seks gleda kao na funkciju koju je društvo definiralo -npr. 'mora biti strastven i trajati dugo.'

Kao primjer su naveli muškarce koji agresivno 'traže' seks kako bi se uklopiti u svoje društvo ili žene koje traže isto kako bi se osjećale željeno i dobile potvrdu od okoline. Važna je kategorija i onih koji misle da moraju voditi ljubav kako bi održali vezu ili brak živom i partnera sretnim. Ispitali su više od 700 ljudi i otkrili da je opsesivna strast povezana s manje užitka, manje povezanosti s drugom osobom i više ljubomore.

Skladna seksualna strast: Kad osoba uživa ovu vrstu strasti, njihova ljubav prema 'akciji pod plahtama' nema veze s onim u što vjeruju da bi 'trebali' raditi i osjećati nego se radi o njihovim istinskim željama. "To je kada ljudi sami biraju što se tiče seksualnosti i drže se vrijednosti i ponašanja koje su njima bitna i u kojima uživaju", tvrdi studija. U ovom slučaju dvije su osobe povezanije, imaju jaču vezu i manje su zainteresirane za mijenjanje seksualnih partnera.