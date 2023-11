Roditelji pokrenuli raspravu nakon što su priznali da kćeri naplaćuju stanarinu: 'Ne ide na faks, to je u redu!'

Jedna od prednosti života s roditeljima za mnoge je zaštita od troškova života. No, dvoje roditelja na TikToku potaknulo je raspravu na internetu nakon što su inzistirali da njihova 19-godišnja kći mora plaćati stanarinu jer je odlučila da neće ići na fakultet, piše UNILAD.

Međutim, par iz Teksasa zamolio korisnike TikToka da daju svoje mišljenje o njihovom stilu roditeljstva. Erika i Cody Archie iz Gatesvillea imaju gotovo milijun pratitelja na TikToku. Obraćajući se njihovim pratiteljima, Erika je u videu upitala: "Možete li nam svima reći tjerate li svoje dijete koje je završilo srednju školu da plaća stanarinu u vašoj kući ako još ne ide na fakultet?"

19-godišnjoj kćeri Kylee mjesečno stanarinu naplaćuju 200 dolara, a 300 dolara treba platiti ako želi imati pristup hrani u kući. Kylee je završila srednju školu u svibnju 2022. i već je 1. lipnja platila prvu stanarinu. Majka Erika priznaje da joj se to činilo malo grubo, no otac je bio odlučan.

"Mislim da je 200 dolara sitnica za život bez problema u roditeljskoj kući ", rekao je Cody. "Više od toga ionako košta hrana koju pojede, a mislim da je ovo dobra škola za život i općenito za poduku o plaćanju troškova života", dodala je majka. Dok su neki podržali njihovu odluku i nazvali je "odgovorim i pametnim roditeljstvom", drugi su ih žestoko iskritizirali.

"Vi ste odlučili imati dijete. Kamo bi drugdje išla ako ne u roditeljsku kuću?". "Definitivno nije za mene. Znam da je to rijetko, ali zauvijek ću pomagati svojoj djeci, bez obzira na dob”, komentirao je jedan korisnik. "Majka me tjerala da plaćam 500 dolara mjesečno da živim s njom, a to je bilo prije 20 godina. Novac mi nikada nije vratila, a jedino što je time postigla jest to da sam i danas stalno u minusu i da joj zamjeram", glasio je jedan od komentara.