Nije baš za sve: Ovih pet stvari nemojte nikada pripremati u fritezi na vrući zrak
Friteza na vrući zrak postala je popularan kuhinjski uređaj zbog svoje sposobnosti da priprema hranu s malo ili nimalo ulja. Omogućuje brzu pripremu hrskavih jela poput pomfrita, povrća ili mesa, a pritom smanjuje unos masnoća u odnosu na tradicionalno prženje. Osim što štedi vrijeme i energiju, friteza na vrući zrak često se ističe i kao praktično rješenje za brzu i zdraviju pripremu svakodnevnih obroka.
Iako možete koristiti uređaj za kuhanje mnogih namirnica, no namirnice ipak ne biste trebali stavljati unutra, tvrde stručnjaci. Ovo je pet jela i namirnica koje biste trebali izbjegavati pripremati u fritezi, piše Daily Express.
1. Sve što ima tekuće/mokro tijesto: "Jela koja koriste tekuće tijesto, uključujući pohanu piletinu, bit će vrlo neuredna ako se pripremaju u fritezi na vrući zrak. To je zato što neće biti dovoljno vrućeg ulja za stvrdnjavanje tijesta i ono će vjerojatno kapati posvuda umjesto da stvara hrskavi premaz. Lokva tijesta također može spaliti bazu vaše košare friteze", objasnili su stručnjaci iz Good Food.
2. Sve što ima umak: Jela poput chilli con carnea ili bolonjeza ne biste trebali pripremati u fritezi na vrući zrak. Kako vrući zrak u uređaju kruži, tako tekućine mogu prskati, što može biti opasno i neuredno.
3. Kokice: "Ova popularna grickalica također se neće dobro pripremiti u fritezi jer većina modela ne doseže potrebnu temperaturu da se zrna kokica ispeku", rekli su stručnjaci. Zrna kokica također se mogu zaglaviti u grijaču friteze, što može uzrokovati kratki spoj i potencijalnu opasnost od požara.
5. Riža: Sirova zrna poput riže moraju se kuhati u vodi, a iako je moguće dodati nekoliko kapi vode u fritezu, uređaji nisu dizajnirani za kuhanje na pari. Ako želite hrskavu rižu, prvo je skuhajte na štednjaku, a zatim je na nekoliko minuta stavite u fritezu na vrući zrak.