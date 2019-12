Recepti Ane Zelić za novogodišnje slastice!

Po kuhinji se mota od malih nogu, uglavnom kradući čokoladu za kuhanje ili grickajući mrkvu dok je mama spremala ručak. Kaže da možda zvuči otrcano, ali najsretnija je kad svojim jelima obraduje druge. Ne krije da će rado primiti kompliment za ono što skuha.



"Prije nešto više od dvije godine počela sam intenzivnije provoditi vrijeme za štednjakom. Vidjevši koliko je hrana danas popularna, i sama sam počela objavljivati fotografije na Instagramu. Zapravo je sve bilo nekako spontano i bez prevelikih očekivanja. Međutim, taj svijet torti i slastičarstva počeo me sve više zanimati, kao i fotografija. Dane bih provodila čitajući članke, blogove, gledajući YouTube, učeći što sam više mogla i tako se polako počela razvijati ideja o blogu. Vjetar u leđa dao mi je poziv za suradnju s jednog gastronomskog portala kad sam prionula na posao i u mjesec-dva napravila web-stranicu, a ostalo je povijest", kaže Ana.



Dodaje da se za kolače odlučila jer je njezin analitički mozak zanimalo na koje načine pojedini sastojci u receptu utječu na ishod recepta, što može promijeniti da bude bolje i kako stvoriti svoj recept a da to ima smisla. Pogotovo su je zaintrigirale predivne, visoke torte manjeg promjera kojima se divila listajući po Instagramu i Pinterestu. Osim na internetu, Ana se o trendovima u slastičarstvu informira putujući svijetom.



"Tek sam na početku svojeg putovanja svijetom, a pomoć pri odabiru destinacije uvijek su poznate slastičarnice i kuhinja općenito. Mislim da je hrana jedan od najboljih načina upoznavanja zemlje koju posjećujete jer u sebi krije toliko povijesti i zanimljivih priča, a istodobno nudi mnoštvo inspiracija", objašnjava.



Puslice - slatki poljupci



Sastojci:

100 g svježih bjelanjaka

200 g šećera

malo soli

pola žličice ekstrakta vanilije

150 g čokolade

100 g sjeckanjih, prženih lješnjaka



Priprema:

Zdjelu samostojećeg miksera i pripadajući nastavak očistite s malo octa i papirnatim ubrusom kako biste bili sigurni da nema masnoće. U zdjeli samostojećeg miksera pomiješajte bjelanjke i šećer prstohvatom soli pa ih kuhajte na pari, lagano miješajući pjenjačom dok se šećer ne rastopi i možete ga osjetiti pod prstima. Zatim miksajte bjelanjke i šećer dok se smjesa ne ohladi i ne dobijete sjajni, čvrsti šaum. To može potrajati 10 minuta, ovisi o jačini miksera. Zagrijte pećnicu na 100°C i pripremite dva ravna pleha s papirom za pečenje. Šaum prebacite u slastičarsku vrećicu s nastavkom po želji. Držeći vrećicu okomito, tek 1 cm od pleha, istiskujte puslice. Neće narasti za vrijeme sušenja u pećnici, pa ne morate praviti veliki razmak. Puslice sušite u zagrijanoj pećnici između 35 i 45 minuta, ovisi o veličini. Gotove su kad ih možete podignuti s papira za pečenje bez da se lijepe, a iznutra su još malo mekane. Ohlađee puslice umočite u rastopljenu čokoladu, pa ih uvaljajte u sjeckane lješnjake. Slažite na pleh obložen s papirom za pečenje dok se čokolada ne stvrdne. Čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi i do 2 tjedna.

Foto: Privatna arhiva

Čokoladna torta s kremom od pistacija i malinama



Sastojci:



Čokoladni biskvit

2 jaja (L) sobne temperature

115 g ulja

200 g kiselog vrhnja sobne temperature

½ žličice ekstrakta vanilije

170 g glatkog brašna

75 g nezaslađenog kakao praha

2 ¼ žličice praška za pecivo (11 g)

½ žličice soli

225 g šećera

65 g smeđeg šećera

130 g vruće vode



Krema od pistacija:

35 g glatkog brašna

160 g šećera

280 g punomasnog mlijeka

250 g maslaca sobne temperature

150 g maslaca od pistacija*



Umak od malina:

400 g smrznutih malina

120 g šećera



Priprema:

Zagrijte ventilacijsku pećnicu na 160°C, odnosno 175°C za pećnicu s gornjim i donjim grijačem. Premažite maslacem i obložite papirom za pečenje dva okrugla kalupa promjera 18 ili 20 cm.



U jednu zdjelu prosijte brašno i kakao, zajedno s praškom za pecivo i soli. Dodajte šećere i promiješajte pjenjačom. To su suhi sastojci.



Pjenjačom pomiješajte kiselo vrhnje, ulje, jaja i ekstrakt vanilije. To su mokri sastojci.



Pomiješajte suhe i mokre sastojke. Bit će malo gušća smjesa, to je u redu. Zatim, u dva navrata, dodajte vruću vodu te izmiješajte sve dok ne dobijete glatku, ali ovog puta malo rjeđu smjesu.



Ravnomjerno rasporedite u kalupe pa pecite u zagrijanoj pećnici između 25 i 28 minuta. Najbolje je provjeriti nakon 20 min pa produžiti vrijeme prema potrebi.



Kad su biskviti gotovi, ostavite ih oko 10 minuta da se hlade u kalupu na rešetki prije nego što ih izvadite da se ohlade do kraja.



Za kremu:

Od mlijeka, brašna, šećera i soli napravite puding, stalno miješajući pjenjačom na srednje jakoj vatri. To može potrajati 10-tak minuta. Kad je gotovo, prebacite puding u tanjur i prekrijte prozirnom folijom tako da dotiče kremu kako se na vrhu ne bi stvorila “kožica”. Ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu.



Miksajte omekšali maslac 5 minuta dok ne posvijetli i ne postane pjenast. Kad ste postigli tu fazu, dodavajte žlicu po žlicu pudinga koji ste prethodno napravili. Važno je dobro miksati između svakog dodavanja da se lakše sjedine. Na kraju dodajte ekstrakt vanilije i maslac od pistacija pa miksajte dok se sve ne sjedini. Bit će potrebno izmiješati sve silikonskom špatulom par puta kako bi bili sigurni da je sve dobro sjedinjeno.



Pokrijte kremu folijom i ostavite na sobnoj temperaturi do slaganja torte jer će se inače dosta stisnuti u hladnjaku i neće biti maziva.



Za umak od malina:

U loncu na srednje jakoj vatri kuhajte smrznute maline sa šećerom do vrenja. Nakon toga, smanjite malo vatru i ostavite da krčka dok se ne zgusne i višak tekućine ne ispari. Sve skupa traje oko 20 min. Kad je gotovo, protisnite umak kroz cjedilo kako bi se riješili koštica iz voća. Pokrijte folijom i ostavite da se ohladi.



Slaganje:

Tortu slažite na tanjuru za serviranje ili cake boardu. U sredinu stavite malo kreme kako bi se biskvit zalijepio. Za ljepši izgled, biskvitima poravnajte vrhove. Na prvi biskvit nanesite ravan sloj kreme. Koristeći slastičarsku vrećicu s nastavkom po izboru (ja sam koristila Wilton 6B), ukrasite rub koji služi kao ograda. Unutar toga nanesite sloj umaka od malina, prekrijte kremom pa stavite drugi biskvit na vrh. Ponovite postupak, ali ovaj put na sloj umaka posložite svježe maline.



Torta je najbolja kad se servira na sobnoj temperaturi. Možete je čuvati u frižideru, omotanu prozirnom folijom, ali barem pola sata prije konzumiranja izvadite na sobnu temperaturu.



*Maslac od pistacija možete kupiti u trgovinama zdrave hrane ili ga napraviti kod kuće tako da očišćene, prepržene slane pistacije usitnjavate u sjeckalici dok se ne pretvore u glatki maslac. Da ubrzate proces, možete dodati 1-2 žličice ulja.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva