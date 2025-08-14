RECEPT DANA Prilog koji će vas oboriti s nogu: Okruglice od krumpira

Okruglice od krumpira savršen su prilog ili lagani obrok koji se brzo priprema, a istovremeno oduševljava bogatim okusom i hrskavom koricom. Idealne su kao dodatak uz meso, salatu ili kao samostalni snack. Recept je podijelio @chef_zouheir. Uživajte!

Sastojci:

500 g pire krumpira (ohlađenog)

60 g ribanog sira (npr. gauda, cheddar ili parmezan)

15 g nasjeckanog začinskog bilja ili mladog luka (po želji)

Sol i papar po ukusu

1 jaje, razmućeno

100 g krušnih mrvica

Ulje za prženje (oko 500 ml)

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte pire krumpir, ribani sir, nasjeckano začinsko bilje, sol i papar. Dobro promiješajte da se sastojci povežu. Oblikujte male kuglice veličine oraha. Svaku kuglicu umočite prvo u razmućeno jaje, zatim uvaljajte u krušne mrvice da budu potpuno obložene. Zagrijte ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Pržite okruglice u vrućem ulju dok ne dobiju zlatno-smeđu, oko 3-4 minute sa svake strane. Okruglice možete peći i u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta, dok ne postanu hrskave i zlatne.