kad vam ostane viška pire krumpira

RECEPT DANA Prilog koji će vas oboriti s nogu: Okruglice od krumpira

@chef_zouheir
VL
Autor
Ana Hajduk
14.08.2025.
u 09:30

Poslužite tople - same ili uz omiljeni umak.

Okruglice od krumpira savršen su prilog ili lagani obrok koji se brzo priprema, a istovremeno oduševljava bogatim okusom i hrskavom koricom. Idealne su kao dodatak uz meso, salatu ili kao samostalni snack. Recept je podijelio @chef_zouheir. Uživajte! 

Sastojci:

  • 500 g pire krumpira (ohlađenog)
  • 60 g ribanog sira (npr. gauda, cheddar ili parmezan)
  • 15 g nasjeckanog začinskog bilja ili mladog luka (po želji)
  • Sol i papar po ukusu
  • 1 jaje, razmućeno
  • 100 g krušnih mrvica
  • Ulje za prženje (oko 500 ml)

Priprema: U većoj zdjeli pomiješajte pire krumpir, ribani sir, nasjeckano začinsko bilje, sol i papar. Dobro promiješajte da se sastojci povežu. Oblikujte male kuglice veličine oraha. Svaku kuglicu umočite prvo u razmućeno jaje, zatim uvaljajte u krušne mrvice da budu potpuno obložene. Zagrijte ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Pržite okruglice u vrućem ulju dok ne dobiju zlatno-smeđu, oko 3-4 minute sa svake strane. Okruglice možete peći i u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta, dok ne postanu hrskave i zlatne.
Ključne riječi
krumpir okruglice od krumpira recept dana recept

