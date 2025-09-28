RECEPT DANA Mekani i prozračni talijanski kruščići: Brzi Panzerotti iz pećnice

Kad se zaželite nečega toplog, mekanog i sočnog, a nemate vremena provesti sate u kuhinji – ovi Panzerotti su savršen izbor! Mekano tijesto, bogat nadjev od pasirane rajčice, sira, salame i malo kiselih krastavaca za savršenu ravnotežu – gotovi su dok kažete keks! Bez ulja, bez prženja, a jednako ukusni!

Sastojci:

Za tijesto:

500 g brašna

1 vrećica suhog kvasca

1 žličica šećera

1 žličica soli

250 ml tople vode

2 žlice ulja

Nadjev:

pasirana rajčica (možete je začiniti po želji)

šunka

sir

kiseli krastavci

Priprema: Umijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite da se diže oko 30 minuta. Razvaljajte tijesto i izrežite krugove. Na sredinu svakog stavite malo pasirane rajčice, sira, šunke i kiselih krastavaca. Preklopite krug na pola, rubove pritisnite vilicom. Premažite mlijekom ili razmućenim jajetom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta, dok ne poprime zlatno-smeđu boju.