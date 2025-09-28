Naši Portali
bez ulja, bez muke, a puni okusa!

RECEPT DANA Mekani i prozračni talijanski kruščići: Brzi Panzerotti iz pećnice

Ana Hajduk
28.09.2025.
u 09:00

Poslužite tople i uživajte u domaćim pancerotima brže nego što ste mislili!

Kad se zaželite nečega toplog, mekanog i sočnog, a nemate vremena provesti sate u kuhinji – ovi Panzerotti su savršen izbor! Mekano tijesto, bogat nadjev od pasirane rajčice, sira, salame i malo kiselih krastavaca za savršenu ravnotežu – gotovi su dok kažete keks! Bez ulja, bez prženja, a jednako ukusni! 

Sastojci: 

Za tijesto:

  • 500 g brašna
  • 1 vrećica suhog kvasca
  • 1 žličica šećera
  • 1 žličica soli
  • 250 ml tople vode
  • 2 žlice ulja

Nadjev:

  • pasirana rajčica (možete je začiniti po želji) 
  • šunka
  • sir
  • kiseli krastavci

Priprema: Umijesite tijesto od svih sastojaka i ostavite da se diže oko 30 minuta. Razvaljajte tijesto i izrežite krugove. Na sredinu svakog stavite malo pasirane rajčice, sira, šunke i kiselih krastavaca. Preklopite krug na pola, rubove pritisnite vilicom. Premažite mlijekom ili razmućenim jajetom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta, dok ne poprime zlatno-smeđu boju.
