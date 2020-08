Razgovor o seksu poboljšava vezu: Evo koje teme trebate pokrenuti s partnerom

Parovi koji redovito razgovaraju o seksu, željama i fantazijama imaju i do 10 puta sretniju vezu od onih koji tu temu izbjegavaju. Stručnjaci i seksualni terapeuti smatraju da, koliko god dugo bili u vezi, morate razgovarati o tome što tko voli i želi, a otkrili su za WomansDay i koja pitanja možete bez suzdržavanja postaviti partneru.



Seksualna ograničenja

Neke ekstremnije stvari poput onih iz erotskih filmova i nove poze ne želite početi izvoditi bez da ste drugu stranu pitali odgovara li joj. Prvo jedno drugome recite koje stvari želite isprobati, a koje su vam potpuno odbojne kako ne bi došlo do neugodnih situacija tijekom samog seksa.



Monotonija

Ako izbjegavate razgovor o seksu moglo bi se dogoditi da isti postane monoton i rutinski. Jedna ili dvije poze koje uvijek prakticirate bez nekih inovacija i igrica više ne donose uzbuđenje. Zato je vrlo važno da razgovarate o nekim novim stvarima koje biste mogli isprobati.

Seksualna disfunkcija

Muškarcima je neuspjeh u postizanju erekcije ili preuranjeni završetak grozna i neugodna situacija, a većina ne želi razgovarati o tome dok su u krevetu. Dakle, prvo što možete učiniti kako biste izbjegli bilo kakve neugodnosti je preusmjeravanje - zamolite ga da on vama ugodi oralno ili stimulacijom rukom. To smiruje tenzije. Ako je žena ta koja ima problem, poput suhoće, treba to reći muškarcu kako bi se oboje mogli pobrinuti za odgovarajuću lubrikaciju. Budite jedno drugome podrška i pokažite razumijevanje.



Odbijanje seksa

Loš dan na poslu, umor, stres, glavobolja... Ima mnogo razloga zbog kojih vam se, ma koliko bio predivan i uzbudljiv, ne da seksati. Kako ne bi došlo do neugodnih situacija i ljutnje s druge strane, potrebno je na lijep i miran način objasniti partneru zašto vam trenutno nije do akcije. Dodirnite svog partnera, nasmiješite se i predložite neki drugi put. Možete biti iskreni i zašto niste raspoloženi, jer imate konkretan razlog.