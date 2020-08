Ovo je pet najčešćih laži koje žene govore tijekom seksa, nekima se služe samo da stvari privedu kraju

Seksualna stručnjakinja Nadia Bokody kaže da nikada nije upoznala ženu koja nije rekla barem jednu od nekoliko najčešćih laži u krevetu - sve kako bi ugodila partneru.



Na pitanje zašto je to tako Naida odgovara: "Žene imaju potrebu stavljati druge ljude ispred sebe, to im je urođeno, a ista stvar se događa u seksu."



Za The Sun otkrila je nekoliko najčešćih ženskih laži - u spavaćoj sobi.



1. Glumljenje orgazma

Nadia savjetuje žene da ne glume vrhunac kako bi ugodile partneru, iako je svaka to napravila minimalno jednom. "Lažni orgazam mnoge žene koriste i kao "oružje" da loš seks privedu kraju. Zato su muškarci uvjereni da nema žene koju nisu uspjeli zadovoljiti."



2. Laganje o veličini penisa

Normalno je da želite partneru dati komplimente u krevetu, ali govoriti mu da mu je penis jako velik nije baš dobra ideja. Stručnjakinja kaže da ovu taktiku žene koriste pogotovo kod onih muškaraca koji imaju 'sindrom malog penisa', pa stalno traže potvrdu.

3. Pretvaranje da nemate iskustva

Neke žene, tvrdi Nadia, prave se da nemaju baš iskustva u krevetu kako bi podigle ego svog partnera - čak i ako mu ne nedostaje samopouzdanja.



4. Potajno zadovoljavanje vibratorom

Pod izlikom da idu oprati zube ili se otuširati, žene odlaze u kupaonicu i dovrše odnos vibratorom jer ih partner nije uspio dovesti do vrhunca.



5. 'Niski libido'

Kada nisu zainteresirane za partnera i kada shvate da ih zapravo ne privlači, žene izbjegavaju seks pod izgovorom da imaju niski libido, odnosno želju za seksom.