Radite li ovo noću? Moglo bi vam povećati rizik od zatajenja srca i moždanog udara

Ako spavate uz upaljen TV, svjetla iz hodnika ili otvorene rolete — možda je vrijeme da prestanete. Novo istraživanje pokazuje da izlaganje umjetnom svjetlu tijekom noći nije nimalo bezazleno. Štoviše, moglo bi biti opasno za srce. Studija objavljena u JAMA Network Open proučila je navike spavanja gotovo 89 tisuća ljudi starijih od 40 godina. Sudionici su tjedan dana nosili senzore koji su mjerili izloženost svjetlu između 00:30 i 6:00 ujutro, a istraživači su njihove zdravstvene rezultate pratili punih 9,5 godina.

Rezultati su bili jasni: što je netko bio izloženiji svjetlu tijekom noći, to je imao veći rizik za ozbiljne kardiovaskularne probleme — uključujući zatajenje srca, koronarnu bolest, srčani udar i moždani udar. Primjerice, osobe s najvećom izloženosti svjetlu imale su do 56% veći rizik od srčanog udara i 30% veće šanse za moždani udar.

Zašto je noćna svjetlost toliko štetna? Stručnjaci vjeruju da odgovor leži u — cirkadijalnom ritmu. To je naš prirodni unutarnji sat koji regulira cikluse spavanja i budnosti. Noćna svjetlost, objašnjavaju kardiolozi, doslovno vara mozak da misli kako je dan, što dovodi do poremećaja ritma i loše kvalitete sna.

“Znamo da narušeni cirkadijalni ritam može biti povezan s kardiovaskularnim događajima”, kaže dr. Jeremy Slivnick iz UChicago Medicine za HuffPost. A iako možda spavate sedam ili osam sati, to ne znači da spavate kvalitetno. Ako se budite umorni, s glavoboljom ili osjećate da vam san ne “puni baterije”, vrlo je moguće da na vaše zdravlje utječe upravo – svjetlost.

Studija je pokazala da su žene osjetljivije na poremećaje uzrokovane svjetlošću, što potvrđuju i ranija istraživanja. Žene koje rade noćne smjene također imaju veći rizik od zatajenja srca nego muškarci. Ipak, istraživanje ima ograničenja — među sudionicima gotovo da nije bilo etničke raznolikosti, a znanstvenici ne znaju dolazi li svjetlost iz uličnih lampi, ekrana ili drugih izvora. Unatoč tome, stručnjaci se slažu: rezultati su dovoljno uvjerljivi da biste trebali pripaziti.

Kako se zaštititi?

Osnovna preporuka je jednostavna: spavajte u što tamnijoj prostoriji. Ugasite ekrane barem sat vremena prije spavanja, izvucite punjače koji svijetle, a ako živite uz uličnu rasvjetu — razmislite o debljim zavjesama. Stručnjaci podsjećaju i na “Life Essential 8” smjernice Američkog udruženja za srce, koje uključuju:

uravnoteženu prehranu

redovitu tjelesnu aktivnost

prestanak pušenja

7–9 sati sna

stabilnu tjelesnu težinu

kontrolu kolesterola

regulaciju šećera u krvi

održavanje zdravog krvnog tlaka

Ove jednostavne navike mogu značajno smanjiti rizik od srčanih bolesti. “Što zdravije spavate, to je zdravije vaše tijelo — i vaše srce”, zaključuju stručnjaci.