Ova jednostavna vježba ublažava posljedice dugotrajnog sjedenja

Sati sjedenja za uredskim stolom mogu oslabiti vaša leđa i mišiće trupa, a jedna vježba pomoći će im vratiti snagu. Mišići trupa sudjeluju u gotovo svakom pokretu koji radimo. Oni pomažu održavati ravnotežu, pravilno držanje tijela te smanjuju opterećenje na kralježnicu tijekom podizanja, nošenja tereta ili bavljenja sportom. Trup ne čine samo trbušni mišići. U njegovoj stabilnosti sudjeluju ravni i kosi trbušni mišići, duboki poprečni trbušni mišić (transversus abdominis) te mišići donjeg dijela leđa, zdjelice i stražnjice. S godinama, ali i zbog dugotrajnog sjedenja te manjka tjelesne aktivnosti, ovi mišići mogu oslabjeti, što povećava rizik od bolova u leđima, lošijeg držanja i slabije ravnoteže, prenosi Harvard Health.

Fizioterapeutkinja Yasaman Zarbafian navodi kako je Dead Bug jedna od najsigurnijih i najučinkovitijih vježbi za jačanje mišića trupa. Riječ je o stabilizacijskoj vježbi koja se izvodi ležeći na leđima. Tijekom izvođenja istodobno se pomiču suprotna ruka i noga, dok trup ostaje stabilan. Iako pokret djeluje jednostavno, pravilna izvedba zahtijeva dobru kontrolu tijela i aktivaciju dubokih mišića koji često nisu dovoljno uključeni tijekom klasičnih trbušnjaka.

Za razliku od tradicionalnih trbušnjaka i pregiba trupa, Dead Bug aktivira gotovo sve važne mišiće trupa. Zbog položaja na leđima kralježnica nije izložena velikom opterećenju pa je ova vježba prikladna i za starije osobe te za sve koji žele sigurno ojačati trup. Lezite na leđa na ravnu podlogu. Savijte koljena i podignite noge tako da kukovi i koljena budu pod kutom od približno 90 stupnjeva. Ruke ispružite prema stropu iznad ramena. Prije početka pokreta lagano aktivirajte trbušne mišiće, kao da pupak privlačite prema kralježnici, pritom normalno dišući. Polako ispružite jednu nogu prema naprijed, dok istodobno spuštate suprotnu ruku iza glave. Donji dio leđa cijelo vrijeme treba ostati u kontaktu s podlogom. Nakratko zadržite položaj, zatim se vratite u početni položaj i ponovite pokret drugom rukom i nogom. Pokrete izvodite polako i kontrolirano. Kvaliteta izvođenja važnija je od velikog broja ponavljanja. Cilj je da posljednje ponavljanje bude jednako pravilno kao i prvo.

Vježbu možete uključiti u zagrijavanje ili glavni dio treninga. Preporučuje se izvođenje tri do četiri puta tjedno, uz dvije do tri serije i šest do deset ponavljanja na svakoj strani, ovisno o razini tjelesne spremnosti. Ako tijekom izvođenja osjetite bol ili nelagodu, prekinite vježbanje. Osobe koje imaju zdravstvene tegobe, kronične bolove u leđima ili su imale ozljede kralježnice trebaju se prije početka vježbanja posavjetovati s liječnikom ili fizioterapeutom.