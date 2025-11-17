Naši Portali
provjerena metoda

Jeste li već čuli za vojničku metodu spavanja? Utonut ćete u san za samo dvije sekunde, a funkcionira kod čak 96% ljudi!

shutterstock
Ana Hajduk
17.11.2025.
Ako želite promijeniti svoje navike spavanja, najbolje je početi čim prije.

Zaspati često nije jednostavno — osobito kada ležite budni i brinete koliko će vam još sna preostati. U svijetu prepunom stresa, malo tko nije barem jednu noć proveo prevrćući se i gledajući u strop. Stručnjaci preporučuju sedam do devet sati sna, no mnogi se toga teško pridržavaju. Kad nedostatak odmora postane pravilo, raspoloženje i energija brzo padaju. Srećom, postoje tehnike koje mogu pomoći — a jedna od najpoznatijih dolazi iz vojske. 

Kako piše LADBible, riječ je o metodi koju koriste piloti borbenih aviona kako bi zaspali u ekstremnim uvjetima i ostali maksimalno fokusirani. Primjenjivali su je i vojnici na bojištima kako bi uhvatili nekoliko minuta prijeko potrebnog odmora, što dovoljno govori o njezinoj učinkovitosti. Fitness trener Justin Agustin tvrdi da ova tehnika može uspavati čak i najnemirnije — ponekad u roku od samo dvije minute, i navodno djeluje kod 96 posto ljudi.

Metoda je izvorno opisana u knjizi Relax and Win: Championship Performance iz 1981. godine, autora Lloyda Buda Wintera, američkog atletskog trenera. U njoj se navodi da treba početi od glave — opustiti vlasište, sljepoočnice i čelo. Zatim se opuštanje spušta prema ramenima, rukama i nogama, uz zamišljanje topline koja se širi cijelim tijelom.

Duboko disanje dodatno pojačava opuštanje, a cilj je ukloniti sve misli koje izazivaju stres — posao, obaveze, brige. Vizualizacija može biti od velike pomoći: zamišljanje sebe u kanuu na mirnom jezeru ili u ležaljci uz obalu često je dovoljno da vas od sna dijele tek sekunde. Ako vam je um previše aktivan, preporučuje se u sebi ponavljati “ne misli” desetak sekundi kako biste utišali mentalnu buku.

Iako metoda mnogima brzo djeluje, trener upozorava da može proći i nekoliko mjeseci prije nego što se savlada do savršenstva. Ako želite promijeniti svoje navike spavanja, najbolje je početi čim prije. A ako ni to ne pomogne, možda je vrijeme za šire promjene načina života.
