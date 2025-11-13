Sanjali ste da padate, letite ili vam ispadaju zubi? Evo zašto ne biste trebali ignorirati svoje snove

Koliko ste se puta probudili s osjećajem da padate, da vam ispadaju zubi ili da vas netko ganja, a ne možete pobjeći? Svi smo to doživjeli — i iako snovi često djeluju nasumično ili besmisleno, iza njih se, tvrde stručnjaci, krije više nego što mislimo. Novo istraživanje, koje je naručio Netflix povodom izlaska filma U tvojim snovima, otkrilo je koji su snovi najčešći — a psihoterapeutkinja Delphi Ellis objasnila je njihova značenja.

Delphi Ellis, kvalificirana savjetnica, praktičarka mindfulnessa i autorica knjige Answers In The Dark: Grief, Sleep and How Dreams Can Help You Heal, kaže da snove treba promatrati kao svojevrsne putokaze podsvijesti. “Snovi nas mogu nježno usmjeriti prema onome što želimo, pomoći nam da se iscijelimo ili ponuditi odgovore na ono što nas muči”, objasnila je u razgovoru za Daily Mail, “Na nama je hoćemo li ih poslušati — ili ignorirati.”

San o padanju: Najčešći san, prema istraživanju, jest osjećaj padanja — doživljava ga više od polovice ljudi. Ellis objašnjava da takvi snovi obično znače da se osjećamo nesigurno ili izvan kontrole. “Često se javljaju nakon otkaza, odlaska u mirovinu ili drugih velikih promjena u životu. Avantura čeka, ali nepoznato može biti zastrašujuće”, kaže ona. Važno je razlikovati ovaj san od onog kratkog “trzaja” tijela kad tonemo u san — to nije isto, već znak umora ili stresa.

San o ispadanju zubi: Zastrašujući i neugodan, ali vrlo čest — svaki peti ispitanik priznao je da je sanjao kako mu ispadaju zubi. Ellis objašnjava da taj san često simbolizira tjeskobu oko gubitka kontrole, statusa ili novca. “Na Zapadu često povezujemo zube s novcem (sjetite se Zubić vile), dok u nekim kulturama zubi mogu simbolizirati strah od gubitka voljene osobe”, objašnjava stručnjakinja.

San u kojem ne možete trčati: Ako vas netko progoni, a noge vam se “ne miču”, niste sami — čak 42 posto ljudi imalo je taj san. On, kaže Ellis, obično odražava osjećaj zaglavljenosti u nekom aspektu života. “Možda imate dojam da ne napredujete dovoljno brzo, ili da vas strah i obaveze ‘sustižu’”, pojašnjava.

San o letenju: Letenje u snovima često djeluje oslobađajuće — ali značenje ovisi o emocijama koje ga prate. Ako uživate dok letite, to može značiti da uživate u razdoblju uspjeha i slobode. No, ako je osjećaj nelagodan, Ellis kaže da je možda vrijeme da ostanete “prizemljeni” i budete racionalniji u odlukama.

Snovi možda nisu doslovni, ali mogu biti vrijedan uvid u naše emocije, strahove i želje. Zato, umjesto da ih zaboravite čim otvorite oči — možda ih vrijedi poslušati. “Prespavati stvar”, kaže Ellis, “često je najbolji način da čujete što vam vaša podsvijest zapravo pokušava reći.”