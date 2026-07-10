Privatnost u srcu starog grada i predivno imanje nadomak Rovinja

Rovinj je jedan od najpoznatijih gradova na hrvatskoj obali, mjesto koje iz godine u godinu privlači posjetitelje svojom posebnom atmosferom, bogatom poviješću i prepoznatljivom arhitekturom pod snažnim venecijanskim utjecajem. Njegova stara gradska jezgra, nekoć smještena na otoku, i danas osvaja uskim kamenim ulicama, šarenim pročeljima i Crkvom svete Eufemije, jednim od najprepoznatljivijih simbola grada.

No Rovinj nije samo njegova povijesna jezgra. Već nekoliko minuta vožnje dalje otkriva sasvim drugačije lice Istre, ono obilježeno zelenim krajolicima, stoljetnim maslinicima, vinarijama i skrivenim imanjima koja pružaju potpuni mir. Upravo na ta dva različita lica Rovinja smještene su i dvije vile koje spajaju vrhunsku udobnost s autentičnim doživljajem destinacije. Jedna se nalazi u samom gradu, dok druga nudi privatnost i mir u njegovoj zelenoj okolici.

Malipiero Residence: adresa s jednim od najljepših pogleda u Rovinju

Dok se uskim ulicama staroga grada penjete prema Svetoj Eufemiji, teško je ne primijetiti jedno posebno dvorište skriveno iza kamenih zidova. Ono krije Malipiero Residence, vilu nastalu spajanjem dviju povijesnih kuća, u kojoj se bogata baština Rovinja susreće sa suvremenim luksuzom.

U niži dio rezidencije ulazi se iz ulice St. Croce, odakle se prostor postupno otvara kroz nekoliko razina. Prve dvije spavaće sobe smještene su uz privatnu wellness zonu sa saunom, prostorijom za opuštanje i teretanom, stvarajući miran kutak za predah nakon dana provedenog u istraživanju grada.

Na putu prema središnjem dijelu vile nalazi se vinski podrum koji se, na zahtjev gostiju, može unaprijed opskrbiti pomno odabranim istarskim vinima. Osim za degustacije, prostor je zamišljen i kao mjesto druženja zahvaljujući custom-made shuffleboard stolu.

Središte vile rezervirano je za zajedničke trenutke, a njegov glavni motiv je grb Malipiero obitelji koji ističe bogatu povijest prostora i njegove baštine. Moderna kuhinja, opremljena gotovo na razini profesionalnog restorana, povezana je s blagovaonicom za 12 osoba i manjom terasom s pogledom na karakteristične rovinjske krovove i otok Svete Katarine. Upravo ovdje gosti najčešće započinju jutro uz kavu ili završavaju večer uz dugu večeru.

Na istoj etaži smješteni su knjižnica s pažljivo odabranim naslovima domaćih i stranih autora, radni kutak te dnevni boravak s kaminom. Riječ je o prostoru u kojem se prirodno okupljaju obitelji i društva prijatelja, bilo uz razgovor, knjigu ili čašu vina.

Upravo ovdje dvije se kuće spajaju u jednu cjelinu. Iz knjižnice ili kroz šarmantnu ulicu Trevisol ulazi se u drugi dio rezidencije, gdje svaka sljedeća razina otkriva novu perspektivu grada.

Na jednoj se nalazi još jedna moderno uređena kuhinja s natkrivenom ljetnom terasom, dok viši kat skriva prostranu spavaću sobu s francuskim balkonom.

Posebno mjesto ipak pripada posljednjoj etaži. Mnogi svjetski fotografski vodiči rovinjski zalazak sunca ubrajaju među najljepše na Jadranu, a upravo se iz ove sobe pogled pruža prema otvorenom moru. To je prizor uz koji gosti ispraćaju dan, ali i bude se svakog jutra.

Boravak u srcu staroga grada znači da su neka od najboljih rovinjskih restorana udaljena tek nekoliko minuta hoda. U neposrednoj blizini nalaze se Puntulina, poznata po terasama uklesanima u stijene iznad mora, te Monte, prvi hrvatski restoran nagrađen Michelinovom zvjezdicom. Spoj vrhunske gastronomije, lokalnih namirnica i jedinstvene lokacije čini ovu vilu idealnim polazištem za istraživanje rovinjske gastronomske scene.

No ono što Malipiero Residence izdvaja nije samo njezina lokacija. Spoj povijesne arhitekture, suvremenog komfora i personalizirane usluge stvara osjećaj privatne rezidencije u kojoj svaki detalj ima svoju svrhu. A upravo je Rovinj destinacija koja vas lako zadrži dulje od planiranog. Grad je dovoljno malen da ga upoznate pješice, ali dovoljno bogat sadržajem da mu se iz dana u dan vraćate. Za goste koji odluče ostati dulje vila nudi i niz dodatnih pogodnosti koje boravak čine još ugodnijim.

Malipiero Estate: prirodna oaza okružena maslinicima

Daleko od gradske vreve, skrivena među zelenilom i stoljetnim maslinicima, Malipiero Estate pruža potpuno drugačiji doživljaj Rovinja. Smješten svega nekoliko kilometara od centra grada, ovo privatno imanje namijenjeno je gostima koji traže mir, prostor i povezanost s prirodom, ali se pritom ne žele odreći blizine svega što Istra nudi.

Na prostranom imanju od dvadeset hektara nalazi se moderno uređena glavna vila kapaciteta za šest osoba. Otvoreni koncept objedinjuje dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu u skladnu cjelinu, dok velike staklene stijene tijekom cijelog dana unose prirodno svjetlo i stvaraju povezanost s krajolikom koji okružuje vilu. Minimalistički, ali topao interijer osmišljen je tako da priroda ostane važan dio svakog trenutka provedenog u prostoru.

Posebnu vrijednost imanju daju stoljetni maslinici koji okružuju vilu. Oni nisu samo dio krajolika, već i dio njezina identiteta, budući da se na imanju proizvodi vlastito maslinovo ulje. Upravo taj spoj prirode, tradicije i lokalne proizvodnje gostima omogućuje autentičan doživljaj Istre, daleko od uobičajenog turističkog ritma.

Središnje mjesto okupljanja predstavlja prostrana terasa koja tijekom ljetnih mjeseci postaje produžetak dnevnog prostora. Vanjski roštilj i prostor za objedovanje na otvorenom stvaraju idealno mjesto za duge ručkove, večere uz zalazak sunca i druženja koja se spontano produže do kasnih večernjih sati.

Uređena okućnica nudi sadržaje za sve generacije. Uz bazen i dječje igralište, gostima su dostupni stol za stolni tenis i bicikli kojima mogu istražiti okolne maslinike, skrivene puteve i poznate istarske biciklističke staze. Tako vila postaje idealna baza za one koji žele spojiti opuštanje s aktivnim istraživanjem krajolika.

Dodatnu razinu udobnosti pruža zasebna gostinjska kuća, za dvije osobe, koja omogućuje veću privatnost obiteljima ili grupama prijatelja. Dok zajednički trenuci ostaju u središtu boravka, dodatni prostor pruža dovoljno mira i fleksibilnosti za svakog gosta.

Iako okružena zelenilom i tišinom, vila se nalazi na idealnoj udaljenosti od Rovinja, slikovitih istarskih gradića, vrhunskih restorana i obale. Gosti tako mogu uživati u sporijem ritmu života uz bazen i masline, a istovremeno u nekoliko minuta stići do svega što regija nudi.

Malipiero Estate mjesto je na kojem se dani oblikuju prema prirodnom ritmu. Jutra počinju mirisom maslina i kavom na terasi, dani prolaze uz istraživanje istarskih puteva ili opuštanje uz bazen, a večeri završavaju uz zalaske sunca i okuse lokalnih proizvoda. Upravo je ta kombinacija mira, sigurnosti i prostora za druženje razlog zbog kojeg je vila omiljeno utočište obitelji koje se ovdje rado vraćaju iz godine u godinu.