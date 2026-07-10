Lijepa okućnica bez stalnog zalijevanja: Ovih 7 cvjetnih grmova raskošno će cvasti i na najjačem suncu
Vruća ljeta i sve dulja sušna razdoblja mnogima otežavaju održavanje okućnice, osobito ako biljke traže puno vode i stalnu njegu. Ipak, postoje cvjetni grmovi koji vole sunčane položaje, dobro podnose visoke temperature i mogu izdržati kraće periode bez zalijevanja. Uz pravilan odabir biljaka, vrt može biti raskošan, šaren i mirisan čak i u najtoplijem dijelu godine.
Lavanda: Lavanda je jedan od najboljih izbora za sunčane i suhe položaje. Voli propusno tlo, ne podnosi previše vlage i odlično se snalazi tijekom ljetnih vrućina. Osim što lijepo cvate i miriše, privlači pčele i leptire te se može koristiti za sušenje, dekoraciju i mirisne vrećice.
Oleandar: Oleandar je mediteranski grm koji voli sunce, toplinu i dobro podnosi sušu. Tijekom ljeta obilno cvate bijelim, ružičastim, crvenim ili žućkastim cvjetovima, zbog čega je čest izbor za terase, dvorišta i prilaze. Treba imati na umu da su svi dijelovi biljke otrovni, pa ga treba oprezno saditi ondje gdje borave djeca i kućni ljubimci.
Budleja: Budleja, poznata i kao ljetni jorgovan, vrlo je zahvalan cvjetni grm za sunčane položaje. Njezini dugi cvatovi privlače leptire, pčele i druge oprašivače, a mogu biti ljubičasti, bijeli, ružičasti ili plavičasti. Kada se dobro ukorijeni, podnosi toplinu i kraća sušna razdoblja, a redovito uklanjanje ocvalih cvjetova potiče novu cvatnju.
Potentila: Potentila je niski, otporan grm koji cvate dugo i ne traži mnogo pažnje. Dobro podnosi sunce, sušu i siromašnije tlo, zbog čega je odlična za rubove staza, gredice i manje vrtove. Cvjetovi mogu biti žuti, bijeli, narančasti ili ružičasti, a biljka često cvate od proljeća do jeseni.
Hibiskus: Vrtni hibiskus voli sunčana mjesta i tijekom ljeta donosi velike, upečatljive cvjetove. Dobro podnosi toplinu, ali će u prvim godinama nakon sadnje ipak trebati redovitije zalijevanje dok ne razvije snažniji korijen. Kada se učvrsti, postaje otporan i zahvalan grm koji se lako uklapa u različite stilove okućnica.
Ružmarin: Ružmarin je zimzeleni mediteranski grm koji obožava sunce i suho, propusno tlo. Osim što je aromatična biljka korisna u kuhinji, može biti vrlo dekorativan, osobito kada procvate sitnim plavičastim ili ljubičastim cvjetovima. Najbolje uspijeva na toplim, zaklonjenim položajima, a višak vode mu često smeta više nego suša.
Japanska dunja: Japanska dunja otporan je ukrasni grm koji se dobro snalazi na sunčanim položajima i ne traži mnogo njege. U proljeće se ističe crvenim, narančastim, ružičastim ili bijelim cvjetovima, a kasnije razvija male mirisne plodove. Dobro podnosi gradske uvjete, vjetar i sušu kada se ukorijeni, pa je praktičan izbor za živice i rubove okućnice.
*uz korištenje AI-ja